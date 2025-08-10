Important Historical Events of 10 August : जानिए 10 अगस्त की मह्त्वपूर्ण घटनाएं

Important Historical Events of 10 August : फूलन देवी। फूलन देवी एक साहसी और संघर्षशील महिला थीं, जिनका जीवन अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एक प्रतीक बन गया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक गरीब मल्लाह परिवार में हुआ था। बाल विवाह, शोषण और सामाजिक भेदभाव ने उनके जीवन को कठिन बना दिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
समाज के अत्याचारों से लड़ते हुए वह एक समय में डकैत बनीं, लेकिन बाद में आत्मसमर्पण कर राजनीति में कदम रखा। फूलन देवी 1996 में सांसद चुनी गईं और उन्होंने दलितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया।
उनका जीवन दुख, संघर्ष और साहस की मिसाल है। 2001 में उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनकी कहानी आज भी लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है।
10 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ
- 1999 – चेचेन्या में इस्लामिक भूरा ने दागिस्तान को स्वतंत्र घोषित किया।
- 2000 – श्रीलंका में सिरीमावो भंडारनायके का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा, आर. विक्रमानयके श्रीलंका के नये प्रधानमंत्री नियुक्त, जिनेवा में आत्मनिर्णय के अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन।
- 2001 – अमेरिकी प्रक्षेपास्त्र प्रणाली को रूस का सशर्त समर्थन।
- 2004 – संयुक्त राष्ट्र और सूडान के बीच दारफुर कार्ययोजना पर हस्ताक्षर।
- 2006 – तमिल विद्रोहियों पर फ़ौजी कार्रवाई में श्रीलंका में 50 नागरिक मारे गये।
- 2008 – अमरनाथ ज़मीन सुलझाने के लिए सर्वदलीय प्रतिनीधिमण्डल की बैठक में उच्च न्यायालय के वर्ष 2005 के आदेश को लागू करने पर सहमति बनी। चेन्नई के एक लैब में एंटी एड्स बैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया।
10 अगस्त को जन्मे व्यक्ति
- 1860 – विष्णुनारायण भातखंडे – ‘हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत’ के विद्वान
- 1894 – वी. वी. गिरि भारत के चौथे राष्ट्रपति।
- 1975 – हेमन्त सोरेन – ‘झारखण्ड मुक्ति मोर्चा’ के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं।
- 1963 – फूलन देवी, भारतीय डाकू।
- 1916 – प्रेम अदीब – भारतीय सिनेमा के अभिनेता थे।
- 1986 – सौरव घोषाल – भारत के शीर्ष स्क्वाश खिलाड़ी हैं।
10 अगस्त को हुए निधन
- 2021 – बालाजी ताम्बे – भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य तथा आध्यात्मिक गुरु थे।
- 2018 – अंतत बजाज – बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक।
- 1999 – पद्म भूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय, भारतीय संस्कृत विद्वान।
- 1986 – अरुण कुमार श्रीधर वैद्य – भारतीय सेना के 13वें थल सेनाध्यक्ष थे।
- 1980 – सरस्वती देवी – भारत की पहली महिला संगीतकार थीं।
- 1995 –हरिशंकर परसाई, प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार
- 1977 – श्यामलाल गुप्त ‘पार्षद’, झण्डा गीत ‘विजयी विश्व तिरंगा प्यारा‘ के रचयिता