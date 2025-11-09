Important Historical Events of 9 November : जानिए 09 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 9 November : आज समाज नेटवर्क (2005 – के. आर. नारायणन – भारत के राष्ट्रपति) के. आर. नारायणन (K. R. Narayanan) 1997 से 2002 तक भारत के 10वें राष्ट्रपति रहे, और उन्होंने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। 2005 में वे राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन उनके कार्यकाल और उनके योगदान को भारतीय राजनीति में हमेशा याद किया जाएगा।

के. आर. नारायणन पहले ऐसे राष्ट्रपति थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में राजनीतिक रूप से सक्रिय भूमिका निभाई और कई मौकों पर अपनी स्वतंत्र राय व्यक्त की। वे एक प्रखर शिक्षित और विचारशील नेता थे, जिन्होंने भारतीय समाज की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर गहरी सोच प्रकट की।

उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के पद की गरिमा बनाए रखते हुए देश के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। उनके कार्यकाल में, वे अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने के साथ-साथ भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी खड़े रहे।2005 के आसपास, उनके कार्यकाल के खत्म होने के बाद, उन्हें भारत में एक बुद्धिमान और सम्मानित राजनेता के रूप में याद किया जाता है।

9 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1236 – मुग़ल शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या।

1580 – स्पेन की सेना ने आयरलैंड पर हमला किया।

1729 – ब्रिटेन, फ़्राँस और स्पेन ने सेवाइल की सन्धि पर हस्ताक्षर कर दो वर्षों से चल रहे आंग्ल-स्पेनी युद्ध को समाप्त किया।

1794 – रुसी सेनाओं ने पोलैंड की राजधानी वारसा पर क़ब्ज़ा किया।

1887 – अमेरिका को पर्ल हार्बर हवाई के अधिकार मिले।

1917 – बोल्शेविक रूस की अस्थायी सरकार में जोसेफ स्टेलिन का प्रवेश।

1918 – जर्मनी एवं बोल्शेविक रूस के बीच ब्रेस्ट-लितोस्क की संधि; येरुशलम पर ब्रिटेन का अधिकार; एकेटरिंगबर्ग में जार, जारीना एवं उनके बच्चों को फाँसी; जर्मन क्रांति; सम्राट विलियम द्वितीय द्वारा देश-त्याग; जर्मन गणतंत्र की उद्घोषणा।

1937 – जापानी सेना ने चीन के शंघाई शहर पर क़ब्ज़ा किया।

1948 – जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय।

1949 – कोस्टारिका में संविधान को अंगीकार किया गया।

1953 – कंबोडिया को फ्रांस से आजादी मिली।

1962 – अमेरिका ने नेवाडा में परमाणु परीक्षण किया।

1985 – एंटोली कारपोव को हरा कर सोवियत रूस के 22 वर्षीय गैरी कास्पारोव दुनिया के सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैम्पियन बने।

1989 – ब्रिटेन में मृत्यु-दण्ड की सज़ा पर पूरी तरह से रोक लगाई गई।

2000 – उत्तराखण्ड का उत्तर प्रदेश से अलग राज्य के रूप में गठन।

उत्तर प्रदेश से विभाजित कर उत्तराखंड को एक नया राज्य बनाया गया।

उत्तराखंड भारत गणराज्य के 27 वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया।

उत्तर प्रदेश से विभाजित कर उत्तराखंड को एक नया राज्य बनाया गया। उत्तराखंड भारत गणराज्य के 27 वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 2001 – एलाएंस की सेना मजार-ए-शरीफ़ में घुसी।

2005 – फ़्रांस में आपातकाल घोषित। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने स्पष्ट किया कि ईराक में बहुराष्ट्रीय फ़ौजें

2006 तक बनी रहेंगी।

जॉर्डन के तीन होटलों पर हुए आत्मघाती हमले में 60 से ज्यादा लोग मारे गए।

जॉर्डन के तीन होटलों पर हुए आत्मघाती हमले में 60 से ज्यादा लोग मारे गए। 2008 – जम्मू-कश्मीर आवामी लीग नेशनल कांफ्रेंस ने विधान सभा चुनाव के लिये अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की।

9 नवंबर को जन्मे व्यक्ति

1957 – यू. यू. ललित – भारत के होने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं।

1951 – तारिक़ ख़ान – पूर्व भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जिनको बेहतरीन अभिनय प्रतिभा के लिए जाना जाता है।

1931 – लक्ष्मी मल्ल सिंघवी – जानेमाने भारतीय कवि, लेखक, भाषाविद, संविधान विशेषज्ञ और प्रसिद्ध न्यायविद थे।

1936 – सुदामा पांडेय ‘धूमिल’ – प्रसिद्ध हिन्दी कवि।

1914 – हेडी लामार – एक खूबसूरत अभिनेत्री होने के साथ ही एक आविष्कारक भी थीं।

1877 – मशहूर मुसलमान कवि मोहम्मद इक़बाल का जन्म।

1818 – रुदिन, पिता और पुत्र तथा शिकारी के रेखाचित्र जैसी कालजयी रचनाएँ देने वाले महान् साहित्यकार इवान तुर्गेनेव का जन्म।

1889 – इन्द्र विद्यावाचस्पति – प्रसिद्ध पत्रकार, राष्ट्रीय कार्यकर्ता और भारतीयता के समर्थक

1904 – पंचानन माहेश्वरी – भारत के सुप्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी।

1980 – पायल रोहतगी, फ़िल्म अभिनेत्री।

9 नवंबर को हुए निधन

2003 – पुष्पलता दास – एक सामाजिक कार्यकर्ता, उत्साही गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थीं।

1941 – गंगानाथ झा – संस्कृत भाषा के प्रकाण्ड पंडित, जिन्होंने हिन्दी, अंग्रेज़ी और मैथिली भाषा में दार्शनिक विषयों पर उच्च कोटि के मौलिक ग्रन्थों की रचना की।

1953 – ग़ुलाम हैदर – जाने-माने संगीतकार थे, जिन्होंने भारत में और आज़ादी के बाद पाकिस्तान में काम किया।

1960 – सुब्रतो मुखर्जी – भारत के पहले वायु सेना प्रमुख सुब्रतो मुखर्जी का निधन।

1962 – धोंडो केशव कर्वे – भारत का सबसे बड़ा समाज सुधारक और उद्धारक।

1970 – मौजुदा फ़्राँसीसी गणराज्य के जनक फ़्रैंच राजनेता चार्ल्स डि गॉल की मृत्यु।

1980 – पूरन चन्द जोशी – स्वाधीनता सेनानी।

1978 – के. पी. केशव मेनन – मालाबार के प्रमुख कांग्रेसी नेता तथा समाज सुधारक थे।

2005 – के. आर. नारायणन – भारत के राष्ट्रपति

2011 – हरगोविन्द खुराना – भारतीय जैव रसायनज्ञ, शरीर विज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सा के ‘नोबेल पुरस्कार’ से सम्मानित।

2020 – फ़ादर वालेस – स्पेनिश मूल के मशहूर गुजराती लेखक एवं पादरी थे।

यह भी पढ़े:- Important Historical Events of 7 November : जानिए 7 नवंबर की महतवपूर्ण घटनाएँ