Important Historical Events of 1 December : जानिए 01 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 1 December : आज समाज नेटवर्क (1963 – नागालैंड भारत का 16वाँ राज्य बना) नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को आधिकारिक रूप से भारत का 16वाँ राज्य बनाया गया। यह पूर्वोत्तर भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। राज्य का गठन मुख्यतः स्थानीय नागा जनजातियों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, ऐतिहासिक विरासत और आत्मनिर्णय की मांग को देखते हुए किया गया। राज्य बनने के साथ ही नागालैंड को एक अलग राजनीतिक इकाई, अपनी विधान सभा तथा प्रशासनिक ढाँचा प्राप्त हुआ।

इस घटना ने न केवल नागा समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद की, बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक-राजनीतिक विकास में भी एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ।

1 दिसंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1640 – स्पेन से 60 वर्षों की गुलामी के बाद पुर्तग़ाल स्वतंत्रत हुआ।

1933 – काेलकाता अौर ढाका के बीच विमान सेवा की शुरूआत हुई।

1959 – अंटार्कटिका के शांतिपूर्ण वैज्ञानिक इस्तेमाल के लिए 12 राष्ट्रों ने संधि पर हस्ताक्षर किये।

बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी का पहला रंगीन फोटो लिया गया।

1974 – वर्जीनिया के अपरविले में बोइंग 727 विमान दुर्घटनाग्रस्त, 92 की मौत।

1976 – अंगोला संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना।

बंगलादेश में जनरल जियाउर रहमान खुद को राष्ट्रपति घोषित किया।

1988 – पाकिस्तान में आपातकाल की समाप्ति तथा राष्ट्रपति ग़ुलाम इशहाक ख़ान ने बेनजीर भुट्टो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया।

बंगलादेश में चक्रवात से 596 लोगों की मौत हुई, पांच लाख लाेग बेघर हुए।

1992 – दक्षिण कोरिया एवं दक्षिण अफ़्रीका में राजनयिक संबंध स्थापित।

1997 – चेचेन्या को विदेशी नागरिकों के लिए निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया।

2000 – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान पर शस्त्र प्रतिबंध का समर्थन किया।

2001 – अफ़ग़ानिस्तान कंधार एयर पोर्ट पर तालिबान विरोधी कबालियों का कब्ज़ा।

2002 – आस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड से लगातार आठवीं बार एशेज टेस्ट श्रृंखला जीती।

2006 – नेपाल ने नये राष्ट्रगान, जिसमें राजा का नामो-निशान तक नहीं है, स्वीकृत किया।

2008 – बिहार विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष शिवचन्द्र झा का निधन हो गया। भारत के बिलियडर्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने 75वीं राष्ट्रीय बिलियडर्स एवं स्नूकर का सीनियर ख़िताब जीता।

1 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति

1992 – भावना कांत – भारतीय वायु सेना की पायलट हैं।

1959 – शिवमणि (संगीतकार) – भारत के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक और तालवादक हैं।

1954 – मेधा पाटकर – प्रसिद्ध समाज सेविका।

राकेश बेदी – प्रसिद्ध भारतीय चरित्र अभिनेता।

1939 – हेमानन्द बिश्वाल – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध राजनेता तथा राजनीतिज्ञ रहे हैं।

1931 – गुरुकुमार बालचंद्र पारुलकर – प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक हैं।

1924 – मेजर शैतान सिंह – परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक।

1903 – अनंता सिंह – भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे।

1896 – जॉर्जी ज़ुकोव – सोवियत संघ के रक्षामंत्री थे।

1894 – भीम सेन सच्चर – स्वतंत्रता सेनानी और भारत के राजनीतिज्ञ थे।

1886 – राजा महेन्द्र प्रताप – भारत के सच्चे देशभक्त, क्रान्तिकारी, पत्रकार और समाज सुधारक।

1885 – काका कालेलकर – भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और लेखक।

1878 – जॉर्ज सिडनी अरुंडेल – भारत के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अंग्रेज़ व्यक्ति।

1699 – रफ़ीउद्दाराजात – दसवाँ मुग़ल बादशाह था।

1 दिसंबर को हुए निधन