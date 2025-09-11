Radish Farming At Home: जानें घर पर मूली उगाने का पूरा प्रोसेस

मूली खाना सेहत के लिए होता है फायदेमंद

मूली में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। कई लोग सलाद के साथ सब्जी तक में मूली का इस्तेमाल करते हैं। मूली आसानी से मार्केट में भी उपलब्ध होती है. लेकिन अगर आप घर में उगाई मूली खाना चाहते हैं तो इसे अपने बालकनी या छत पर आसानी से उगा सकते हैं। चलिए आपको इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं।

गमले में मूली उगाने का तरीका

मूली की खेती खरीफ, रबी और जायद में भी की जा सकती है। खरीफ में जुलाई से अगस्त, रबी में अक्टूबर से नवंबर तक और जायद में फरवरी से मार्च क इसे उगा सकते हैं। चलिए बताते हैं कि क्या करना होगा?

मूली उगाने के लिए गमले में मिट्टी जल निकासी वाली मिट्टी लेनी चाहिए।

मूली उगाने के लिए 6-7 पीएच के साथ दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। इस मिट्टी में मूली के पौधे अच्छी तरह से बढ़ते हैं।

मूली को उगाने के लिए गमले में बीजों को जमीन में 1/2 इंच गहराई में बोना चाहिए। बीजों को एक-दूसरे से करीब एक इंच की दूरी पर बोना चाहिए।

इसके बाद बीजों को मिट्टी की एक पतली परत से ढकना चाहिए। बीज बोने के बाद गमले में पानी डालना चाहिए।

गमले में समय-समय पर पानी डालना चाहिए।

लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूली को अच्छी तरह से पनपने के लिए नमी की जरूरत होती है। इसलिए मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए।

ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ने लगती हैं। लेकिन गमले को सूखने भी नहीं देना चाहिए।

मूली के पौधों को अच्छी धूप की जरूरत होती है।

इसको रोजाना 6-7 घंटे धूप की जरूरत होगी।

इसलिए घर में गमले को ऐसी जगह पर रखना चाहिए, जहां पर्याप्त धूप आती हो।

गमले को बालकनी या छत पर रख सकते हैं। अगर छाए में गमले को रखेंगे तो पत्तियां लंबी होंगी, लेकिन मूली छोटी होगी।

मूली के पौधे के लिए तापमान 10-18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।

मूली के बीजों के गमले में बोने के 5-7 दिन बाद छोटे-छटे पौधे उगने लगते हैं।

हालांकि फसल तैयार होने में 4-5 हफ्ते का वक्त लगता है। इसके बाद आप इसे गमले से उखाड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं।

मूली खाने के फायदे

मूली खाने से सेहत को कई फायदे होतें हैं। इसे रोजाना खाने से बॉडी डिटॉक्स होती है। ये लिवर और किडनी को डिटॉक्स करती है और लिवर और किडनी की हेल्थ में सुधार करती है। कम कैलोरी की मूली का सेवन करने से वजन कम होता है। मूली में ग्लूकोसिनोलेट्स होता है, जो कैंसर से बचाव में मदद करता है।

