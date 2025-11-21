Methi Ka Saag: जानें सर्दियों में मेथी की सब्जी खाने के फायदे

यह शरीर में नैचुरल वॉर्मथ पैदा करती है मेथी

Methi Ka Saag, (आज समाज), नई दिल्ली: सर्दियों का मौसम अपने साथ कई तरह की चुनौतियां लाता है। ठंड बढ़ने से जोड़ों में दर्द, इनडाइजेशन, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना और त्वचा का रुखापन आम बात है। ऐसे समय में अगर कोई एक खाद्य पदार्थ आपकी सेहत को कई स्तरों पर मजबूत कर सकता है तो वह है मेथी और सर्दियों में तो आपको यह भरपूर मिलती है।

मंडी में मेथी का साग भर-भरकर आता है और ऐसे में सर्दियों में आप इसका सेवन मन से कर सकते हैं। भारतीय रसोई में मिलने वाली यह सब्जी पत्तों और दानों दोनों ही तरीकों से औषधीय गुणों से भरपूर होती है लेकिन आज हम आपको साग खाने के फायदे बताते हैं।

मेथी एक, फायदे अनेक

सर्दियों में मेथी खाना केवल स्वाद का मामला नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण स्वास्थ्य टॉनिक है। इम्युनिटी बढ़ाने से लेकर पाचन सुधारने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने, वजन घटाने, जोड़ों के दर्द में राहत देने तक में यह कारगर है। यूं तो इसके कई फायदे हैं लेकिन आज हम आपको इसके साग के 4 खास फायदों के बारे में बताते हैं।

बॉडी को गर्माहट देती है मेथी

मेथी की तासीर गर्म होती है और यह शरीर में नैचुरल वॉर्मथ पैदा करती है। ठंड के मौसम में जब हाथ-पैर ठंडे पड़ने लगते हैं और ब्लड सकुर्लेशन स्लो हो जाता है, तब मेथी का सेवन शरीर को भीतर से गर्म रखता है और सर्दी-जुकाम से बचाव करता है। यही वजह है कि सर्दियों में मेथी के लड्डू, मेथी पराठा और मेथी की सब्जी विशेष लोकप्रिय होती है।

इम्यून सिस्टम होता मजबूत

सर्दियों में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फ्लू, खांसी, बुखार और इंफेक्शन आम हैं। मेथी में मौजूद विटामिन उ, एंटीआॅक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। नियमित रूप से मेथी का सेवन इम्युनिटी को बढ़ाता है और वायरल इंफेक्शन से बचाव में मदद करता है।

डायजेशन में सुधार

ठंड के मौसम में अक्सर लोगों को कब्ज, गैस और अपच की समस्या घेर लेती है। मेथी में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो डायजेशन को बेहतर बनाती है और पेट को हल्का रखती है। मेथी की भाजी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और ब्?लोटिंग को कम करती है।

वेटलॉस में मददगार

सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है और शरीर की कैलोरी बर्निंग कम हो जाती है। मेथी चूंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है और फाइबर से भरपूर होने के कारण लंबे समय तक पेट भरा रखती है, जिससे ज्यादा खाने की आदत कम होती है।