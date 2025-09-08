Tractor Service: जानें घर पर कैसे करें ट्रैक्टर की सर्विस

पैसे की होगी बचत, मशीन की लाइफ और परफॉर्मेंस भी रहेगी अच्छी
Tractor Service, (आज समाज), नई दिल्ली: किसानों के लिए ट्रैक्टर की सर्विस करवाना काफी महंगा पड़ता है और इसी वजह से बहुत सारे किसान इसे लंबे समय तक टालते भी रहते हैं। इस लापरवाही से ट्रैक्टर के इंजन की सहत पर भी बुरा असर पड़ता है। कई बार तो गांव से शहर बहुत दूर होने के कारण भी किसान समय पर ट्रैक्टर की सर्विस करवाने नहीं जा पाते।
ऐसे में अगर आप ट्रैक्टर की सर्विस घर पर ही करना सीख लें तो इसकी सर्विसिंग का काफी खर्चा बचा सकते हैं और इंजन की लाइफ और परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। इसलिए आज हम आपको घर पर ही ट्रैक्टर की सर्विस करने की टिप्स दे रहे हैं।
इंजन आॅयल और फिल्टर
- ये नोट कर लें कि हर 250 से 300 घंटे पर ट्रैक्टर का इंजन आॅयल जरूर बदलें।
- सर्विस करने से पहले इंजन को 5-10 मिनट के लिए स्टार्ट करके गर्म कर लें, इसके बाद पुराना आॅयल निकालें।
- फिर इसका आॅयल फिल्टर निकालकर साफ करें। अगर ज्यादा खराब हो गया हो तो नया लगाएं।
- अपने ट्रैक्टर में हमेशा कंपनी का रिकमेंड किया हुआ आॅयल डालें।
- ये चीज ट्रैक्टर के मैनुअल में लिखी होगी।
एयर फिल्टर और फ्यूल फिल्टर
- खेत और सड़क की सारी धूल-मिट्टी ट्रैक्टर का एयर फिल्टर ही रोकता है।
- सर्विस के दौरान इसके एयर फिल्टर को खोलकर कम्प्रेस्ड हवा या हवा के पंप से साफ करें।
- अगर फिल्टर ज्यादा गंदा हो फटा लगे तो एयर फिल्टर नया लगाएं।
- इसके अलावा फ्यूल फिल्टर भी साफ करें या बदल दें। ये काम हर 250-300 घंटे पर करें।
रेडिएटर और कूलिंग सिस्टम
- इसके बाद ट्रैक्टर के कूलिंग सिस्टम की बारी।
- ट्रैक्टपर का रेडिएटर एक ब्रश से साफ करें।
- इसका ढक्कन खोलकर कूलेंट चेक करें। कम लगे तो साफ पानी या कूलेंट मिलाकर भर दें।
- हफ्ते में एक बार रेडिएटर की कूलेंट चेक करते रहें और इसमें लीकेज भी जांच लें।
- इस दौरान रेडिएटर फैन बेल्ट अगर ढीली लगे तो वो भी कस दें।
ग्रीसिंग और बैटरी मेंटेनेंस
- अब ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल, स्टीयरिंग जॉइंट, क्लच लिंक, ब्रेक पेडल जैसी चीदों पर ग्रीसिंग करें।
- अगर ट्रैक्टर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इन पुर्जों की ग्रीसिंग हर 50 घंटे पर करते रहना चाहिए।
- फिर बैटरी बॉक्स खोलकर बैटरी का पानी चेक करें। कम लगे तो डिस्टिल्ड वाटर ही भरें।
- साथ ही इसके टर्मिनल साफ करके इनपर ग्रीस लगाएं। इससे कार्बन नहीं जमेगा और जंग नहीं लगेगी।
फाइनल जनरल चेकअप
- ये सब करने के बाद ट्रैक्टर की लाइटें, इंडिकेटर और सारी वायरिंग चेक कर लें।
- सारे जरूरी नट-बोल्ट भी चेक करें, कोई ढीला लगे तो तुरंत कस दें।
- सभी टायरों में हवा का प्रेशर चेक करें और इनमें कोई कट ना हो ये भी चक करें।