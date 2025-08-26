Ganesh Chaturthi: जानें घर पर कैसे करें गणपति जी की स्थापना

गणपति बप्पा की पूजा से जीवन में आती है सुख-शांति और समृद्धि

Ganesh Chaturthi, (आज समाज), नई दिल्ली: हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता गणपति का हर घर में धूमधाम से स्वागत होता है। 10 दिनों के गणेश उत्सव के बाद विसर्जन किया जाता है। कहते हैं कि इन 10 दिनों में गणपति बप्पा की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है।

इस दौरान शहर के पंडाल से लेकर घरों तक में गणपति बप्पा का स्वागत किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। अगर आप इस साल अपने घर में गणपति स्थापना करने चाहते हैं तो यहां से पूजन सामग्री के साथ गणेश स्थापना विधि और पूजा के नियम जान सकते हैं।

गणपति स्थापना पूजन सामग्री

गणेश मूर्ति

फूल

दूर्वा घास

मोदक

फल

पंचामृत

सिंदूर

रोली

दीपक

गणपति स्थापना से पहले क्या करना है

सबसे पहले एक बर्तन में जल लेकर आएं।

जहां भी आपने पूजा के लिए मंडप बनाया है, वहां चटाई बिछाकर बैठ जाएं।

सबसे पहले हाथ में कुशा और जल लें, फिर मंत्र बोलें- ओम अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोअपी वा। य: स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाहान्तर: शुचि:।।

फिर जल को अपने ऊपर और पूजा की सभी वस्तुओं पर छिड़कें।

इसके बाद तीन बार कुल्ला करें।

हाथ में जल लेकर ॐ केशवाय नम: ॐ नारायणाय नम: ॐ माधवाय नम: ॐ हृषीकेशाय नम: का जाप करें।

ऐसा कहते हुए तीन बार हाथ में जल लेकर मुंह पर डालें और फिर हाथ धो लें।

इसके बाद जिस स्थान पर गणेशजी की पूजा करनी है, वहां कुछ बिन टूटे हुए चावल रखें।

उसके ऊपर गणेशजी की मूर्ति रखें।

गणपति स्थापना विधि