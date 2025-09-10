Marigold Flower: जानें घर में ऐसे उगाएं गेंदे का फूल

जाने रख-रखाव और बचाव के तरीके

Marigold Flower, (आज समाज), नई दिल्ली: कई लोगों को बालकनी में गार्डनिंग का शौक होता है। लेकिन ज्यादा खर्च को सोचकर लोग इससे कतराते हैं। लेकिन अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो आप अपना शौक पूरा कीजिए। लेकिन इसके लिए कुछ उपाय करने होंगे, जिससे आप बिना कोई पैसा खर्च किए बालकनी में कुछ पौधे उगा सकते हैं। चलिए आपको बिना एक रुपए खर्च किए बालकनी में गेंदा का फूल उगाने का तरीका बताते हैं।

कहां से लाएं बीज

सितंबर महीन में गेंदा का फूल उगा सकते हैं। अगर आपके पास पुराना सूखा हुआ गेंदा का फूल है तो उसके बीज से पौधे उगा सकते हैं। अगर आपके पास सूखा फूल नहीं है तो पड़ोसी से मांग भी सकते हैं और बिना रुपए खर्च किए गेंदा का फूल उगाने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं।

कहां से लाएं बीज बोने के लिए बर्तन?

अगर आपके पास कोई पुराना गमला नहीं है तो आप कोई पुरानी बाल्टी या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। आप चाहें तो टूटा मग या थमार्कोल का डिब्बा भी ले सकते हैं। गमले की तरह दिखने वाला कोई भी पात्र ले सकते हैं।

खाद और मिट्टी कैसे बनाएं?

कोकोपीट खरीदने के लिए पैसा खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन घर के आसपास से आप नॉर्मल मिट्टी ले लें। इस बात का ध्यान रखना होगा कि मिट्टी बहुत भारी या बहुत रेत वाली ना हो। इसमें घर की चीजों से खाद बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।

आलू, प्याज, हरी सब्जियों के छिलके, केला और पपीता जैसे फल के छिलके, चाय की पत्तियां, अंडे के छिलके, कॉफी के अवशेष, सूखे पत्ते, घास-कचरे का इस्तेमाल कर सकते हैं और खाद बना सकते हैं।

घर पर बना सकते हैं कीटनाशक

किचन में मौजूद बेकिंग सोडा ले सकते हैं। इसे पानी में घोलकर पौधों पर छिड़कने से फफूंद वाले रोग नहीं लगते हैं। दूध कैल्शियम का एक स्रोत है और ब्लॉसम एंड रॉट जैसे रोग को रोकने के लिए दूध और पानी के मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। सिरका एख प्राकृतिक खरपतवार नाशक है।

बीज बोने का तरीका

जब बीज, मिट्टी और खाद तैयार हो जाए तो पात्र में खाद वाली मिट्टी भर दें और उसमें बीज 1-2 इंच गहराई में बोना चाहिए। इसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल दें। ऊपर से पानी का छिड़काव करें। एक बात का ध्यान रखें कि पात्र में नीचे एक छेद होना चाहिए, ताकि पात्र में पानी का जमाव ना हो।

कितने दिन में तैयार होगा पौधा

5-7 दिन में बीज से अंकुर निकलने लगेंगे। इसके बाद पात्र को ऐसी जगह पर रखना चाहिए, जहां रोजाना 6-8 घंटे की धूप मिलती हो। जब पौधे 3-4 इंच के हो जाएं तो कमजोर पौधों को हटा दें और मजबूत पौधों को बढ़ने दें। बीज बोने के 6 से 8 हफ्ते में गेंदे के फूल आने लगते हैं। पौधों को समय समय पर पानी देते रहें।

