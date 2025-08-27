अब वोटर आईडी बनेगा ATM जैसा कार्ड! जानें कैसे बनवाएं नया PVC Voter ID Card

PVC Voter ID Card, आज समाज, नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने नए पीवीसी वोटर आईडी कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है जो आधुनिक एटीएम कार्ड जैसे दिखते हैं। ये कार्ड पुराने कागज़ वाले कार्डों की तुलना में ज़्यादा टिकाऊ, कॉम्पैक्ट और सुरक्षित हैं।

अगर आप अभी भी पुराने संस्करण का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस स्टाइलिश और लंबे समय तक चलने वाले पीवीसी कार्ड को मुफ़्त में अपग्रेड कर सकते हैं।

पीवीसी वोटर आईडी कार्ड के मुख्य लाभ

वाटरप्रूफ और टिकाऊ – कार्ड आसानी से खराब नहीं होता।

स्मार्ट डिज़ाइन – एटीएम कार्ड की तरह कॉम्पैक्ट और क्षैतिज।

उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ – दुरुपयोग से बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है।

लंबी उम्र – कागज़ वाले संस्करण की तुलना में ज़्यादा समय तक चलता है।

पीवीसी वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

मतदाता सेवा पोर्टल पर जाएँ (गूगल पर खोजें)।

अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके साइन अप / लॉग इन करें।

फ़ॉर्म 8 (निवास स्थान परिवर्तन / सुधार / ईपीआईसी / दिव्यांगजन पहचान पत्र का प्रतिस्थापन) चुनें।

स्वयं चुनें और अपना EPIC नंबर दर्ज करें।

बिना सुधार के प्रतिस्थापन EPIC जारी करना चुनें।

अपनी जानकारी की समीक्षा करें और अगला बटन पर जाएँ।

“बिना सुधार के प्रतिस्थापन” विकल्प चुनें।

फ़ॉर्म जमा करें।

आपको अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए एक सेवा अनुरोध संख्या (SRN) मिलेगी। कुछ ही दिनों में, आपका बिल्कुल नया PVC वोटर आईडी कार्ड आपके घर के पते पर पहुँचा दिया जाएगा।