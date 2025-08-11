ATM Card Chip: जानिए डेबिट कार्ड में चिप कैसे करती है काम

छोटी सी चिप होती है मिनी कंप्यूटर

ATM Card Chip, (आज समाज), नई दिल्ली: एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते वक्त आपने एक छोटी सी चिप को कार्ड में जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने सोचा कि आखिर ये छोटी सी चिप क्या करती होगी। इसे क्यों कार्ड में दिया जाता है। कार्ड एक्सपायर होने के बाद इसका क्या होता होगा। दरअसल ये एक मिनी कंप्यूटर है जो बहुत यूनिक तरीके से काम करती है।

डेबिट कार्ड पर चमकदार छोटा स्क्वायर शेप वाला हिस्सा ईएमवी चिप कहलाता है। ईएमवी का मतलब है Europay, MasterCard और Visa तीन कंपनियां जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया। चिप को मुख्य रूप से सिक्योरिटी के लिए जोड़ा गया। ये फेक कार्ड रोकता है और आॅनलाइन धोखाधड़ी को कम करता है।

चोरों के लिए कार्ड कॉपी करना मुश्किल

पहले, डेबिट कार्ड में केवल पीछे काली मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी। ये स्ट्रिप आपके कार्ड का डेटा स्टोर करती थी, लेकिन चोरों के लिए इसे कॉपी करना आसान था। ईवीएम चिप कहीं ज्यादा सेफ है। ये हर पेमेंट के लिए एक यूनिक कोड बनाती है। इससे चोरों के लिए कार्ड कॉपी करना और कहीं और इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है।

पेमेंट के लिए एक नया सीक्रेट कोड बनाती है चिप

जब आप कार्ड को मशीन में डालते हैं (इसे डिपिंग कहते हैं), मशीन आपके कार्ड की चिप से बात करती है। चिप फिर उस पेमेंट के लिए एक नया सीक्रेट कोड बनाती है। अगर कोई उस कोड को चुरा भी ले, तो इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये पुराने मैग्नेटि स्ट्रिप से बहुत अलग है, जो हमेशा सेम कोड देती थी और उसे कॉपी करना आसान था।

कुछ कार्ड में अब कॉन्टैक्टलेस पेमेंट टेक्नोलॉजी भी है। अब पेमेंट के लिए कार्ड को मशीन पर टैप करना होता है और ये एनएफसी के जरिए काम करता है। लेकिन टैप पेमेंट में भी चिप आपके डेटा को सुरक्षित रखती है।

कार्ड एक्सपायर होने पर बैंकों और शॉप्स के साथ काम करना बंद कर देती है चिप

जब आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर हो जाता है, तो चिप बैंकों और शॉप्स के साथ काम करना बंद कर देती है, क्योंकि बैंक पुराने कार्ड नंबर को ब्लॉक कर देता है और नया कार्ड और नई चिप जारी करता है।

फेंकने से पहले छोटे-छोटे टुकड़ों में काटे कार्ड

फिजिकल तौर पर चिप कार्ड पर रहती है, लेकिन इसका कोई इस्तेमाल नहीं रहता क्योंकि ये बैंक सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो सकती। अगर आप कार्ड को फेंकने से पहले छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, जिसमें चिप भी शामिल हो, तो ये सुनिश्चित होता जाता है कि कोई आपके पुराने कार्ड का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा।

