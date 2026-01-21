Rani Mukerji Net Worth: जानें कितनी रईस हैं बॉलीवुड की मर्दानी?

पति से 7200 करोड़ रुपए कम है रानी मुखर्जी की दौलत

Rani Mukerji Net Worth, (आज समाज), मुंबई: साल 1996 में अपना एक्टिंग करियर शुरू करने वाली रानी मुखर्जी अपने फिल्मी करियर के 30 साल पूरे कर चुकी हैं। तीन दशक के करियर में रानी ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं। जल्द ही फिल्म मर्दानी 3 में नजर आने वाली एक्ट्रेस ने अपने करियर में खूब शोहरत कमाई है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बॉलीवुड की मर्दानी आखिर कितनी रईस हैं। दरअसल, उनके और उनके पति आदित्य चोपड़ा की नेटवर्थ में लगभग 7200 करोड़ रुपए का अंतर है।

बंगाली फिल्म बियेर फूल से किया डेब्यू

रानी मुखर्जी का डेब्यू बंगाली फिल्म बियेर फूल (1996) से हुआ था। जबकि हिंदी सिनेमा में उनकी शुरूआत साल 1997 की फिल्म राजा की आएगी बारात से हुई थी। तीन दशक के बाद भी रानी का बॉलीवुड में जलवा बरकरार है। अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर वो साल 2025 में नेशनल अवॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। रानी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार हैं। वहीं वो टॉप रईस एक्ट्रेसेस में भी अपनी जगह रखती हैं। चलिए आपको उनकी नेटवर्थ के बारे में बताते हैं।

रानी मुखर्जी की नेटवर्थ

रानी मुखर्जी ने अपने 30 साल के करियर में मर्दानी, मर्दानी 2, गुलाम, कुछ कुछ होता है, बंटी और बबली, ब्लैक, हिचकी, तलाश, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते, बादल, हद कर दी आपने, हर दिल जो प्यार करेगा, चोरी चोरी चुपके चुपके और हम तुम जैसी फिल्मों से खास पहचान बनाई है। रानी मुखर्जी एक फिल्म के लिए 7 करोड़ रुपये तक वसूलती हैं।

मुंबई में वो अपने पति आदित्य चोपड़ा और बेटी के साथ 30 करोड़ की कीमत वाले घर में रहती हैं। उनके पास रेंज रोवर वोग, बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज, मर्सिडीज-बेंज र-क्लास और आॅडी A8 W12 जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं। अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक रानी की टोटल नेटवर्थ 206 करोड़ रुपये है। जबकि उनके पति आदित्य की नेटवर्थ 7400 करोड़ रुपये तक है।

कब रिलीज होगी मर्दानी 3?

मर्दानी 3 का ट्रेलर दर्शकों ने काफी पसंद किया है। एक बार वो फिर से पुलिस आॅफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में नजर आएंगी। इसका डायरेक्शन अभिराज मीनावाला ने किया है और इसके प्रोड्यूसर हैं रानी के पति आदित्य चोपड़ा। जबकि इसकी कहानी लिखी है आयुष गुप्ता ने। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी को दस्तक देगी।