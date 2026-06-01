Cocktail 2: जानें, 80 करोड़ की कॉकटेल 2 के लिए शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन को कितनी फीस मिली है?

19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है फिल्म

Cocktail 2, (आज समाज), मुंबई: थिएटर में आने से पहले ही शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म कॉकटेल 2 खूब चर्चा बटोर रही है। ये सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की कॉकटेल का सीक्वल है, जो कि साल 2012 में रिलीज हुई थी। कॉकटेल 2 के गाने और इसके पोस्टर्स को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस फिल्म के लिए तीनों लीड कलाकारों को कितनी फीस मिली है।

कॉकटेल 2 को दिनेश विजान और लव रंजन ने प्रोड्यूसर किया है और म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। फिल्म के कई गाने आ चुके हैं और फैंस को पसंद भी आ रहे हैं। फिल्म 19 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

किस को कितनी फीस मिली

कॉकटेल 2 के लिए सबसे ज्यादा फीस अभिनेता शाहिद कपूर ने वसूली है। एशियानेट न्यूज की रिपोर्ट की मानें तो शाहिद कपूर को मेकर्स ने इस फिल्म के लिए 35 करोड़ रुपये फीस के तौर पर दिए हैं। फिल्म में रश्मिका मंदाना और कृति सेनन काफी ग्लैमरस अवतार में नजर आने वाली हैं। इन दोनों एक्ट्रेसेस को मेकर्स ने बिल्कुल बराबर फीस दी है। रिपोर्ट्स की मानें तो कॉकटेल 2 के मेकर्स ने रश्मिका और कृति को 15-15 करोड़ रुपये फीस के तौर पर दिए हैं।

80 करोड़ बताया जा रहा फिल्म का बजट

कॉकटेल 2 का निर्देशन पहले पार्ट की तरह ही होमी अदजानिया ने किया है। फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। यानी बजट का एक बड़ा हिस्सा फिल्म की स्टारकास्ट की फीस पर मेकर्स ने खर्च किया है।

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