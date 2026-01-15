Important Historical Events of 16 January : जानिए 16 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 16 January :(1630 – गुरु हर राय जी (सिखों के सातवें गुरु) आज समाज नेटवर्क। गुरु हर राय जी का जन्म 16 जनवरी 1630 को पंजाब क्षेत्र में हुआ। वे सिख धर्म के सातवें गुरु थे और गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पौत्र थे। गुरु हर राय करुणा, सेवा और अहिंसा के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए औषधीय बाग़ और अस्पताल स्थापित किए तथा बीमारों की सेवा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने सिख धर्म की शिक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाया और मानवता, दया तथा नैतिक मूल्यों का संदेश दिया।

16 जनवरी की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

2020 – केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के सूरत में स्थित हजीरा लार्सन एंड टुब्रो आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स में 51वीं के-9 वज्र-टी तोप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

2013 – सीरिया के इदलिब में बम धमाकों में 24 लोगों की मौत।

2009- उत्तर प्रदेश को हराकर मुम्बई ने रिकार्ड 38वीं बार रणजी चैम्पियनशिप जीती।

सेतुसमुद्रम परियोजना पर योजना का मसौदा पेश करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया।

पाकिस्तान में वजीरिस्तान में वाना क्षेत्र में आतंकी हमले में 30 सैनिक लापता हुए।

2006 – समाजवादी नेता माइकल बैशलेट चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गयीं।

2005 – जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख अज़हर पर शिंकजा कसने के लिए एफ़.बी.आई. ने भारत से मदद मांगी।

2003 – भारतीय मूल की कल्पना चावला दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना।

2000 – चीन सरकार ने दो वर्षीय तिब्बती बालक को ‘साकार बुद्ध’ के पुरावतार के रूप में मान्यता प्रदान की।

1999 – भारत के अनिल सूद विश्व बैंक के उपाध्यक्ष बने, टोक्यो (जापान) पुन: विश्व का सबसे मंहगा शहर घोषित।

1996 – हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 100 से अधिक नये आकाशगंगा को खोज निकालने का दावा किया।

1995 – चेचेन्या में चल रहे गृहयुद्ध को रोकने के लिए रूसी प्रधानमंत्री विक्टर चेर्नोमिर्दिन एवं चेचेन्या प्रतिनिधिमंडल के बीच समझौता।

1992 – भारत एवं ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि।

1991 – ‘पहला खाड़ी युद्ध’ (अमेरिका की इराक के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई शुरू)।

1989 – सोवियत संघ ने मंगल ग्रह के लिए दो साल के मानव अभियान की अपनी योजना की घोषणा की।

1979 – ‘शाह ऑफ़ ईरान’ सपरिवार मिस्र पहुँचे।

1969 – सोवियत अंतरिक्ष यानों ‘सोयुज 4’ और ‘सोयुज 5’ के बीच पहली बार अंतरिक्ष में सदस्यों का आदान-प्रदान हुआ।

1955 – पुणे में खड्गवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का औपचारिक रूप से उद्घाटन।

1947 – विंसेंट ऑरियल फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गये।

1943 – इंडोनेशिया के अंबोन द्वीप पर अमेरिकी वायुसेना का पहला हवाई हमला।

1920 – ‘लीग ऑफ़ नेशंस’ ने पेरिस में अपनी पहली काउंसिल मीटिंग की।

1769 – कलकत्ता (अब कोलकाता) के अकरा में पहली बार सुनियोजित घुड़दौड़ का आयोजन किया गया।

1761 – पांडेचेरी पर से अंग्रेज़ों ने फ़्राँसीसियों का अधिकार हटा दिया।

1681- महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में क्षत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ।

1581 – ब्रिटिश संसद ने रोमन कैथोलिक मत को ग़ैर क़ानूनी घोषित किया।

1556 – फ़िलिप द्वितीय स्पेन के सम्राट बने।

1547 – इवान चतुर्थ ‘इवान द टैरिबल’ रूस का जार बना।

16 जनवरी को जन्मे व्यक्ति

2001 – श्रीहरि नटराज – भारतीय तैराक हैं।

1950 – वी. एस. संपत – भारत के भूतपूर्व 18वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे।

1946 – कबीर बेदी – भारतीय फिल्म अभिनेता हैं, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट और इटली में भी सक्रिय हैं।

1946 – मुनीश्वर चन्द्र डावर- भारतीय चिकित्सक हैं। उनकी नि:स्वार्थ सेवाओं के लिये भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री, 2023 से सम्मानित किया है।

1931 – सुभाष मुखोपाध्याय – भारत के ‘प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी’ के जनक चिकित्सक व वैज्ञानिक थे।

1927 – कामिनी कौशल – हिन्दी फ़िल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री तथा टीवी कलाकार।

1926 – ओ. पी. नैय्यर- प्रसिद्ध संगीतकार

1630 – गुरु हरराय जी – सिक्खों के सातवें गुरु।

16 जनवरी को हुए निधन

1989 – प्रेम नजीर (अब्दुल खादिर) – मलयालम सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक इनके नाम सबसे अधिक 600 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाने का विश्व रिकार्ड है।

1988 – एल. के. झा – भारतीय रिज़र्व बैंक के आठवें गवर्नर थे।

1966 – टी. एल. वासवानी – प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद और भारतीय संस्कृति के प्रचारक।

1962 -रामनरेश त्रिपाठी- प्राक्छायावादी युग के महत्त्वपूर्ण कवि।

1938 -शरत चंद्र चट्टोपाध्याय- बांग्ला भाषा के अमर कथाशिल्पी और सुप्रसिद्ध उपन्यासकार।

1901 – महादेव गोविन्द रानाडे – भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, विद्वान् और न्यायविद

