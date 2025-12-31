Important Historical Events of 31 December : जानिए 31 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 31 December :आज समाज नेटवर्क( 1984 – राजीव गाँधी 40 वर्ष की उम्र में भारत के सातवें प्रधानमंत्री बने।) 1984 में,राजीव गांधी ने 40 वर्ष की आयु में भारत के सातवें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह घटना भारतीय राजनीति के लिए ऐतिहासिक थी, क्योंकि वे भारत के अब तक के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे।राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता अप्रत्याशित था। उनके पिता इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रधानमंत्री थीं, की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को आतंकवादियों ने कर दी थी। इस दुखद घटना के बाद, कांग्रस पार्टी ने राजीव गांधी को उनके नेतृत्व में देश की बागडोर सौंपने का निर्णय लिया।

राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई सुधारों की शुरुआत की। उनका प्रमुख उद्देश्य देश में आधुनिकता, तकनीकी प्रगति, और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देना था। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके अलावा, उनकी सरकार ने शिक्षा,स्वास्थ्य, और ग्रामीण विकास पर भी जोर दिया।राजीव गांधी का कार्यकाल राजनीति और प्रशासन के दृष्टिकोण से मिश्रित रहा।

जहां एक ओर उन्होंने सुधारों की दिशा में कई कदम उठाए, वहीं उनकी सरकार को कई राजनीतिक और सामरिक मुद्दों का सामना भी करना पड़ा, जैसे कि सिख विरोधी दंगे और श्रीलंकाई गृहयुद्ध में भारत की भूमिका।राजीव गांधी का कार्यकाल भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, और उनका नेतृत्व भारतीय समाज में कई बदलावों का संवेदनशील दौर था।

31 दिसंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

2014 – चीन के शंघाई शहर में नए साल की पूर्व संध्या पर मची भगदड़ में कम से कम 36 लोग मारे गए और 49 अन्य घायल हो गये।

2008 – ईश्वरदास रोहिणी को दूसरी बार मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाने की घोषणा हुई।

2007 – म्यांमार की सैन्य सरकार ने सात विपक्षी नेताओं को गिरफ़्तार किया।

2005 – सुरक्षा कारणों से संयुक्त राज्य अमेरिका ने मलेशिया में अपने दूतावास को अनिश्चित काल के लिए बंद किया।

2004 – ब्यूनर्स आयर्स (अर्जेन्टीना) के एक नाइट क्लब में आग लगने से 175 लोगों की मौत।

2003 – भारत और सार्क के दूसरे देशों के विदेश सचिवों ने शिखर सम्मेलन से पहले वार्ता शुरू की।

2001 – भारत ने पाकिस्तान को 20 वांछित अपराधियों की सूची सौंपी; अर्जेन्टीना के राष्ट्रपति फ़र्नांडों रूआ ने अपने पद इस्तीफ़ा दिया।

1999 – इंडियन एयरलाइंस के विमान 814 का अपहरण कर अफ़ग़ानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे ले जाया गया। सात दिन के बाद 190 लोगों की सुरक्षित रिहाई के साथ यह बंधक संकट टला।

1998 – रूस द्वारा कज़ाकिस्तान अंतरिक्ष केंद्र से तीन उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण।

1997 – मोहम्मद रफ़ीक तरार पाकिस्तान के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित।

1988 – परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जो 27 जनवरी 1991 से प्रभावी हुआ।

मो. अज़हरुद्दीन ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच खेलकर अपने अंतर्राष्ट्रीए क्रिकेट जीवन की शुरुआत की। बाद में वे भारतीय टीम के कप्तान भी बने।

1983 – ब्रुनेई को ब्रिटेन से आजादी मिली।

1981 – घाना में सैनिक क्रान्ति द्वारा राष्ट्रपति डाक्टर लिम्मान सत्ताच्युत एवं फ़्लाइट लेफ़्टिनेंट जेरी रालिंग्स ने सत्ता संभाली।

1964 – इंडोनेशिया को संयुक्त राष्ट्र से निष्कासित किया गया।

1962 – हालैंड ने दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप न्यू गिनी को छोड़ा।

1949 – विश्व के 18 देशों ने इंडोनेशिया को मान्यता दी।

1944 – अमेरिकी राज्य उताह के ओगडन में रेल दुर्घटना में 48 लोगों की मौत।

द्वितीय विश्व युद्ध में हंगरी ने जर्मनी के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा की।

1929 – महात्मा गाँधी के नेतृत्व में काँग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाहौर में पूर्ण स्वराज्य के लिए आंदोलन शुरू किया।

1861 – चेरापूँजी (असम में 22990 मिमि बारिश हुई जो विश्व में किसी भी स्थल पर होने वाली सर्वाधिक वर्षा है।

1802 – पेशवा बाजीराव द्वितीय को ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त हुआ।

मराठा शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में आये।

1781 – अमेरिका में पहला बैंक 'बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका' में खुला।

1600 – ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापनी हुई।

1492 – इटली के सिसली क्षेत्र से 100,000 यहूदियों को निकाला गया।

31 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति

1979 – अंशु जमसेन्पा – भारत की पर्वतारोही हैं।

1951 – अरविंद गणपत सावंत – भारतीय राजनीतिज्ञ, जो मुंबई से शिवसेना के नेता हैं।

1940 – त्रिदिब मित्रा – बांग्ला साहित्य के ‘भूखी पीढ़ी’ आंदोलन के प्रख्यात कवि थे।

1925 – श्रीलाल शुक्ल – व्यंग्य लेखन के विख्यात साहित्यकार।

1915 – यमुनाबाई वाईकर – भारत की प्रसिद्ध लोक कलाकार थीं। उन्हें ‘लावणी की क्वीन’ कहा जाता था।

1866 – कृष्ण बल्लभ सहाय- बिहार के मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी।

1738 – लॉर्ड कॉर्नवॉलिस – फ़ोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर-जनरल रहे।

31 दिसंबर को हुए निधन

1979 – ज्ञान सिंह रानेवाला – भारतीय राजनीतिज्ञ थे।

1965 – वी. पी. मेनन – भारतीय रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के सहयोगी थे।

1956 – रविशंकर शुक्ल – मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री।

1926 – विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे – प्रसिद्ध भारतीय लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान् थे।

