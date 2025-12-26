Important Historical Events of 26 December : जानिए 26 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

Know about the important events of December 26th.
मनमोहन सिंह — भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का निधन

Important Historical Events of 26 December : आज समाज नेटवर्क (भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का निधन) डॉ. मनमोहन सिंह, भारत के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, विद्वान और 13वें प्रधानमंत्री, का 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में उम्र-संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अंतिम सांस ली।डॉ. सिंह भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता थे। वे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे और दो बार (2004-2014) देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण (लिबरलाइज़ेशन) के प्रमुख वास्तुकारों में से एक के रूप में कार्य किया और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में देश की वृद्धि, पारदर्शिता और सामाजिक कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाया।

26 दिसंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

  • 1748 – फ्रांस और आस्ट्रिया के बीच दक्षिणी हाॅलैंड को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।
  • 1904 – दिल्ली से मुंबई के बीच देश की पहली क्राॅस कंट्री मोटरकार रैली का उद्घाटन।
  • 1925 – तुर्की में ग्रेगोरियन कैंलेडर अपनाया गया।
    भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना।
  • 1977 – सोवियत संघ ने पूर्वी कजाख क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया।
  • 1978 – भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जेल से रिहा किया गया।
  • 1997 – उड़ीसा की प्रमुख पार्टी, बीजू जनता दल (बीजद) की स्थापना वरिष्ठ राजनेता बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक ने की।
  • 2002 – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिक्षद ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ़ कांगो में पुन: संघर्ष शुरू होने की सूचना दी।
  • 2003 – रिक्टर पैमाने पर 6.6 की तीव्रता वाले भूकंप से ईरान के दक्षिणी पूर्वी शहर बाम में भारी तबाही।
  • 2004 – रिक्टर पैमाने पर 9.3 की तीव्रता वाले भूकंप से आई सुनामी के कारण श्रीलंका, इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव और आस पास के क्षेत्रों में भारी तबाही। दो लाख तीस हजार लोगों की मौत।
  • 2006 – शेन वार्न ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेकर इतिहास रचा।
  • 2007 – तुर्क विमानों ने इराकी कुर्द ठिकानों पर हमले किये।
  • 2008 – कृतिका को हराकर तानिया संयुक्त शीर्ष पर पहुँची।
  • 2012 – चीन की राजधानी बीजिंग से ग्वांग्झू शहर तक बनाए गए दुनिया के सबसे लंबे हाई स्पीड रेलमार्ग को खोला गया।

26 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति

  • 1899 – अमर शहीद ऊधम सिंह – स्वतंत्रता सेनानी।
  • 1948 – प्रकाश आम्टे – प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता तथा चिकित्सक हैं।
  • 1935 – माबेला अरोल – भारतीय समाज सेवी महिला थीं।
  • 1935 – विद्यानंद जी महाराज – प्रसिद्ध संत-महात्माओं में से एक हैं।
  • 1716 – थॉमस ग्रे – 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेज़ी कवियों में से एक।
  • 1666 – सिखों के दसवें गुरु गाेविन्द सिंह का जन्म।
  • 1929 -तारक मेहता – गुजराती साहित्यकार थे।

26 दिसंबर को हुए निधन

  • 2024 – मनमोहन सिंह – भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का निधन।
  • 2015 – पंकज सिंह – समकालीन हिन्दी कविता के महत्त्वपूर्ण कवि।
  • 2011 – एस. बंगरप्पा – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ तथा कर्नाटक के भूतपूर्व 12वें मुख्यमंत्री थे।
  • 1999 – शंकरदयाल शर्मा – भारत के नवें राष्ट्रपति।
  • 1998 – राम स्‍वरूप, वैदिक परम्परा के प्रमुख बुद्धिजीवी थे।
  • 1989 – के. शंकर पिल्लई – जिन्हें शंकर के नाम से जाता है, प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट थे।
  • 1986 – बीना दास – भारत की महिला क्रांतिकारियों में से एक।
  • 1976 – यशपाल – हिन्दी के यशस्वी कथाकार और निबन्ध लेखक
  • 1966 – गोपी चन्द भार्गव – ‘गाँधी स्मारक निधि’ के प्रथम अध्यक्ष, गाँधीवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री।
  • 1961 – भूपेंद्रनाथ दत्त – भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी, लेखक तथा समाजशास्त्री थे।
  • 1831 – हेनरी लुईस विवियन डेरोजियो – कवि का कलकत्ता(अब कोलकाता)।
  • 1530 बाबर – मुग़ल सम्राट

