Important Historical Events of 23 December : जानिए 23 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

(2000 – न्यूज़ीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व महिला क्रिकेट ख़िताब जीता) साल 2000 में न्यूज़ीलैंड ने पहली बार विश्व महिला क्रिकेट ख़िताब जीता। यह टूर्नामेंट इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। फाइनल मुकाबले में न्यूज़ीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत में न्यूज़ीलैंड की कप्तान डेबी हॉक्ली और ऑलराउंडर जूलिया प्राइस का प्रदर्शन महत्वपूर्ण रहा। यह जीत महिला क्रिकेट के इतिहास में न्यूज़ीलैंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।

23 दिसंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

2008- सॉफ्टवेयर कम्पनी सत्यम पर विश्व बैंक ने प्रतिबंध लगाया।

विख्यात कथाकार गोविन्द मिश्र को उनके उपन्यास कोहरे के क़ैद रंग के लिए हिन्दी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2008 से नवाज़ा गया।

2007 – पाकिस्तान में लगे आपातकाल को वहाँ की अदालत ने सही ठहराया।

2005 – वामपंथी विरोधी लेक काकजिंस्की ने पौलैंड के राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण किया।

2003 – इस्रायल ने गाजा पट्टी पर हमला किया।

2002 – इस्रायली सेना के हटने तक फ़िलिस्तीन का चुनाव स्थगित।

2000 – न्यूजीलैंड ने आस्ट्रेलिया को हराकर विश्व महिला क्रिकेट ख़िताब जीता।

पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर बदलकर कोलकाता किया गया।

1995 – हरियाणा के मंडी डाबवाली इलाके में स्थित एक स्कूल में कार्यक्रम के दौरान आग लगने से 360 लोगों की मौत।

1969 – चांद पर से लाए गए पत्थरों को राजधानी में आयोजित एक प्रदर्शनी में रखा गया।

1976 – सर शिवसागर रामगुलाम द्वारा मॉरिशस में मिली जुली सरकार का गठन।

1968 – मौसम संबंधी देश के पहले रॉकेट ‘मेनका’ का सफल प्रक्षेपण।

1926 – आर्य समाज प्रचारक एवं विद्वान् स्वामी श्रद्धानंद की हत्या।

1922 – बीबीसी रेडियो ने दैनिक समाचार प्रसारण शुरू किया।

1921 – विश्व-भारती विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ।

1914 – प्रथम विश्व युद्ध: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेना मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंची।

1912 – नई दिल्ली को देश की राजधानी घोषित करने के वास्ते वायसराय लार्ड हार्डिंग द्वितीय ने हाथी पर बैठकर शहर में प्रवेश किया लेकिन इस दौरान एक बम विस्फोट में वह घायल हो गए।

1902 – चौधरी चरण सिंह, भारत के सातवें प्रधानमन्त्री।

1901 – शांतिनिकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम को औपचारिक रूप से खोला गया।

1894 – रवीन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में पूस मेले का उद्घाटन किया।

1672 – खगोलविद जियोवनी कैसिनी ने शनि के उपग्रह ‘रिया’ की खोज की।

1465 – विजयनगर के शासक वीरूपक्ष द्वितीय तेलीकोटा की लडाई में अहमदनगर, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त मुस्लिम सेना से पराजित हुए।

23 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति

1959 – शिव कुमार सुब्रमण्यम – दिग्गज भारतीय अभिनेता और पुरस्कार विजेता लेखक थे।

1942 – अरुण बाली – प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता थे।

1923 – अवतार सिंह रिखी – लोक सभा के भूतपूर्व महासचिव थे।

1902 – चौधरी चरण सिंह – भारत के पाँचवें प्रधानमंत्री, जो किसानों की आवाज़ बुलन्द करने वाले प्रखर नेता माने जाते थे।

1899 – रामवृक्ष बेनीपुरी – भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार, क्रान्तिकारी, पत्रकार और संपादक।

1889 – मेहरचंद महाजन – भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे।

1888 – सत्येन्द्र चंद्र मित्रा – कुशल राजनीतिज्ञ एवं स्वतंत्रता सेनानी थे।

1865 – स्वामी सारदानन्द – रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों में से एक थे।

1845 – रास बिहारी घोष – भारतीय राजनीतिज्ञ, जानेमाने अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता थे।

23 दिसंबर को हुए निधन

2024 – श्याम बेनेगल – भारत में हिन्दी सिनेमा के एक अग्रणी फ़िल्म निर्देशक थे।

2010 – के. करुणाकरन – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ और केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे।

2000 – नूरजहाँ – प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका, जिन्होंने भारतीय और पाकिस्तानी सिनेमा में कार्य किया।

2004 – पामुलापति वेंकट नरसिंह राव – भारत के दसवें प्रधानमंत्री

1926 – स्वामी श्रद्धानन्द – भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, दलितों के हितैषी तथा स्त्री शिक्षा के समर्थक।

1941 – अर्जुन लाल सेठी – भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे।

