Important Historical Events of 22 December : जानिए 22 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

सिखों के दसवें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ।

Important Historical Events of 22 December :आज समाज नेटवर्क (1666 – गुरु गोविंद सिंह जी ) गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ई. में पटना साहिब (बिहार) में हुआ था। वे सिखों के दसवें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने सिख धर्म को संगठित और सशक्त बनाया। 1699 ई. में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को साहस, समानता और धर्म की रक्षा का संदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि और धर्मगुरु थे। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने सिखों का अंतिम गुरु घोषित किया।

22 दिसंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

  • 2010 – अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समलैंगिकता से जुड़े कानून पर दस्तख़त कर सेना में समलैंगिकों के लिए रास्ता साफ कर दिया।
  • 2008- सशक्त बलों के वेतन में विसंगतियों के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
  • 2007 – फ़्रैंच गुआना के गौस अंतरिक्ष केन्द्र से प्रक्षेपित किये गए यूरोप के एरियन रॉकेट ने अंतरिक्ष कक्षा में दो उपग्रह स्थापित किये।
  • 2006 – भारत और पाकिस्तान ने स्थानीय निकाय के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया।
  • 2005 – ईरान ने ज़हरीली गैस से हज़ारों ईरानियों को मारने के आरोप पर सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलाने की मांग की।
  • 2002 – दवाओं के दुरुपयोग के मसले पर दक्षेस देशों के स्वयंसेवी संगठनों की तीन दिवसीय बैठक काठमांडू में शुरू।
  • 1989 – रोमानिया के राष्ट्रपति चाऊशेस्क्यू का तख्ता पलटा तथा वे देश छोड़कर भागते समय गिरफ्तार।
  • 1978 – थाईलैंड ने संविधान अंगीकार किया।
  • 1975 – ‘दो आँखें बारह हाथ’, ‘झनक-झनक पायल बाजे’, ‘गूंज उठी शहनाई’, ‘संपूर्ण रामायण’, ‘गुड्डी’ और ‘आशीर्वाद’ जैसी फिल्मों में संगीत देने वाले वसंत देसाई का निधन हुआ।
  • 1971 – तत्कालीन सोवियत संघ ने जमीन के नीचे परमाणु परीक्षण किया।
  • 1966 – जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालय (जे.एन.यू.), नई दिल्ली की स्थापना ‘जेएनयू अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय संसद द्वारा की गई थी।
  • 1961 – अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया।
  • 1957 – ओहायो के कोलंबो चिड़िया घर में कोलो नामक गुरिल्ला के बच्चे का जन्म हुआ जो चिड़िया घर में पैदा होने वाला पहला गुरिल्ला था।
  • 1947 – इटली की संसद ने नया संविधान अंगीकार किया।
  • 1941 – यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो ने सेना की नई ब्रिगेड का गठन किया।
  • 1941 – अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रुजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चर्चा करने के लिए वॉशिंगटन में मिले।
  • 1940 – मानवेंद्र नाथ राय ने रेडीकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की घोषणा की।
  • 1910 – अमेरिका में पहली बार डाक बचत पत्र जारी।
  • 1882 – थामस एडीसन द्वारा बनाए गए बल्बों से पहली बार क्रिसमस ट्री सजाया गया।
  • 1851 – भारत में पहली मालगाड़ी रुड़की से पिरन के बीच चलाई गई।
  • 1843 – रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल हुए।
  • 1241- मंगोल के प्रमुख लेफ्टीनेंट बहादुर तैर हुलागु खान ने लाहौर पर क़ब्ज़ा किया।

22 दिसंबर को जन्में व्यक्ति

  • 1948 – पंकज सिंह – समकालीन हिन्दी कविता के महत्त्वपूर्ण कवि।
  • 1887 – श्रीनिवास अयंगर रामानुजन, प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ।
  • 1866 – मौलाना मज़हरुल हक़ – स्वतंत्रता सेनानी थे।
  • 1666 – गुरु गोविंद सिंह – सिक्खों के दसवें व अंतिम गुरु।

22 दिसंबर को हुए निधन

  • 2014 – माधवी सरदेसाई – महिला साहित्यकार जो कोंकणी साहित्यिक जर्नल ‘जाग’ की संपादक थीं।
  • 1975 – वसन्त देसाई – भारतीय सिनेमा जगत् के प्रसिद्ध संगीतकार थे।
  • 1958 – तारकनाथ दास – भारत के प्रसिद्ध क्रान्तिकारियों में से एक थे।

