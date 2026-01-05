KL Rahul Athiya Shetty Arshad Warsi Fraud Case: सेलेब्स के नाम से ठगी! KL Rahul-Athiya और Arshad Warsi के नाम पर करोड़ों का गबन

Mohit Saini
KL Rahul Athiya Shetty Arshad Warsi Fraud Case: भारतीय क्रिकेटर KL राहुल, एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी के नामों से जुड़ा एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मुंबई की एक एडवरटाइजिंग एजेंसी के तीन कर्मचारियों पर इन सेलेब्रिटीज़ के नाम पर फर्जी प्रोजेक्ट बनाकर और जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके ₹1.41 करोड़ का गबन करने का आरोप है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने सेलेब्रिटीज़ की पहचान का गलत इस्तेमाल करके फर्जी इनवॉइस बनाए, जाली सिग्नेचर किए और फर्जी ईमेल कम्युनिकेशन तैयार किए, जिससे उन्होंने अपनी ही कंपनी को धोखा दिया।

घोटाले के लिए फर्जी इनवॉइस और जाली ईमेल का इस्तेमाल किया गया

FIR के अनुसार, मुंबई के अंधेरी में स्थित एक एडवरटाइजिंग और मीडिया फर्म के तीन कर्मचारियों के खिलाफ शनिवार को मामला दर्ज किया गया। आरोपियों पर फर्जी प्रोजेक्ट बिल बनाने, सेलेब्रिटीज़ के जाली सिग्नेचर करने और फर्जी इनवॉइस का इस्तेमाल करके पेमेंट अप्रूव करने का आरोप है, जिससे कंपनी को ₹1.41 करोड़ का नुकसान हुआ।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने अथिया शेट्टी और उनके पति KL राहुल के नाम पर जाली इनवॉइस का इस्तेमाल किया, साथ ही अरशद वारसी के नाम पर एक फर्जी ईमेल ID भी बनाया ताकि फर्जी एडवरटाइजिंग प्रोजेक्ट चलाए जा सकें और फंड को डायवर्ट किया जा सके।

आरोपी कौन हैं?

आरोपियों की पहचान ऋषभ सुरेखा, यश नागरकोटी और आशय शास्त्री के रूप में हुई है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत FIR दर्ज की गई है।

एक पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की है कि मामले की जांच चल रही है और सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। शिकायत एडवरटाइजिंग फर्म की 28 वर्षीय कर्मचारी जेनी एंथनी ने दर्ज कराई है।

धोखाधड़ी का खुलासा कैसे हुआ?

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, ऋषभ सुरेखा जुलाई 2023 में कंपनी में सीनियर मैनेजर – क्लाइंट सर्विसिंग (इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग) के तौर पर शामिल हुई थी। उसकी भूमिका इन्फ्लुएंसर के साथ कोऑर्डिनेट करना, प्रोजेक्ट ऑपरेशन की देखरेख करना और फाइनेंस डिपार्टमेंट और कंपनी के CEO को प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में जानकारी देना था।

कंपनी में शामिल होने के तुरंत बाद, उसने कथित तौर पर अपनी मां के मेडिकल इलाज का हवाला देते हुए ₹15 लाख का बिना ब्याज का एडवांस लिया था। दीया मिर्ज़ा-हैवेल्स प्रोजेक्ट एंगल

अगस्त 2024 में, सुरेखा ने कथित तौर पर शास्त्री की मदद से, एक्ट्रेस दीया मिर्ज़ा को लेकर हैवेल्स के लिए एक एडवरटाइज़मेंट प्रोजेक्ट हासिल करने का दावा किया। उसने कंपनी को बताया कि प्रोडक्शन हाउस हुरे मूवीज़ को ₹31 लाख का पेमेंट करना होगा।

हालांकि, जांचकर्ताओं का दावा है कि उसने कथित तौर पर हुरे मूवीज़ के CEO यश नागरकोटी को बताया कि प्रोजेक्ट की कीमत ₹62 लाख थी, जिससे विवाद हुआ और कंपनी को ज़्यादा पेमेंट करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

और भी चौंकाने वाले खुलासे

आगे की जांच में पता चला कि आरोपी ने कथित तौर पर जानी-मानी कंपनियों के नाम पर फ़र्ज़ी बिल बनाए और पैसे इधर-उधर किए। कथित तौर पर ₹52 लाख से ज़्यादा सीधे सुरेखा के पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए।

पुलिस ने यह भी बताया कि सुरेखा ने कंपनी की ऑफिशियल ईमेल ID का गलत इस्तेमाल किया, टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसियों और क्लाइंट्स से बात करते समय अधिकृत प्रतिनिधियों की नकल की, अथिया शेट्टी के सिग्नेचर जाली बनाए, और काल्पनिक प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे निकालने के लिए अरशद वारसी के नाम पर एक फ़र्ज़ी ईमेल ID बनाई।

जांच जारी है

पुलिस पैसे के लेन-देन का पता लगाने और यह जानने के लिए जांच जारी रखे हुए है कि क्या और भी लोग इसमें शामिल थे। इस मामले में जिन सेलिब्रिटीज़ के नाम हैं, वे आरोपी नहीं हैं; कथित तौर पर उनकी पहचान का बिना सहमति के गलत इस्तेमाल किया गया।

यह मामला एक बार फिर इस बात पर ज़ोर देता है कि एडवरटाइज़िंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए सेलिब्रिटीज़ के नामों का कैसे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।