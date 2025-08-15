Kishtwar Cloudburst Update: बादल फटने से अब तक 50 लोगों की मौत, लगभग 100 घायल

50 से ज़्यादा लोग लापता

Kishtwar cloudburst live updates, (आज समाज), श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले (Kishtwar District) के एक सुदूर गांव में बादल फटने से अब तक कम से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में लगभग 100 लोग घायल हुए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना जिले के पद्दार इलाके के सुदूरवर्ती चसोती (Chasoti) गांव में गुरुवार को हुई है। कई लोगों को बचा लिया गया है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हादसे पर जताया दुख

अधिकारियों ने बताया कि बादल फटने से कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा घायल हो गए। 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। उन्होंने बताया कि मचैल माता मंदिर (Machail Mata temple) के रास्ते में आखिरी मोटर-सक्षम गांव चसोती में यह आपदा पिछले कल दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच उस समय आई जब मचैल माता यात्रा (Machail Mata yatra) के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Chief Minister Omar Abdullah) ने हादसे पर दुख जताया है।

अमित शाह ने एलजी व सीएम से की बात

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला से बात कर स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने इसके बाद सोशल मीडिया में एक पोस्ट कर कहा कि एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एंव बचाव के काम में जुटी हैं। साथ ही सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है।

प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

राहत और बचाव कार्य जारी है और बादल फटने से आई अचानक बाढ़ के बाद लोगों और तीर्थयात्रियों की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन ने एक नियंत्रण कक्ष-सह-सहायता डेस्क बनाया है। किश्तवाड़ का पुलिस नियंत्रण कक्ष नंबर 9906154100 है। इसके अलावा लोग इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9858223125, 6006701934, 9797504078, 8492886895, 8493801381, और 7006463710। जिला नियंत्रण कक्ष नंबर 01995-259555 व 9484217492 हैं।

