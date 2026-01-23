Kishore Kumar Best Song: 62 साल बाद भी जादू कायम! किशोर कुमार के इस गाने ने YouTube पर पार किए 496 मिलियन व्यूज

Kishore Kumar Best Song: जब बात सदाबहार धुनों की आती है, तो किशोर कुमार का जादू आज भी बेजोड़ है। उनकी सुरीली आवाज़ आज भी कई पीढ़ियों के सुनने वालों को सुकून और पुरानी यादें दिलाती है। इसी बात पर, आइए उनके सबसे यादगार गानों में से एक के बारे में बात करते हैं, जो अब YouTube पर उनका सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला गाना बन गया है।

62 साल पहले रिलीज़ हुआ यह गाना आज भी लाखों लोगों को पसंद है। दुख भरे गानों की दुनिया में, किशोर कुमार का यह क्लासिक गाना अपनी एक अलग पहचान रखता है। आइए जानते हैं कि कौन सा लेजेंडरी गाना YouTube पर इतिहास रच रहा है।

किशोर कुमार के YouTube पर राज करने का राज

धुन के बादशाह के नाम से मशहूर, किशोर कुमार ने अपने शानदार करियर में अनगिनत मशहूर गानों को अपनी आवाज़ दी। उनमें से एक गाना आज भी YouTube पर राज कर रहा है। जिस गाने की बात हो रही है, वह फ़िल्म “मिस्टर एक्स इन मुंबई” का है, जो 1964 में रिलीज़ हुई थी। गाने के यादगार बोल—“मेरे महबूब क़यामत होगी”—आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में गूंजते हैं।

जी हां, “मेरे महबूब क़यामत होगी” गाना YouTube चैनल बॉलीवुड क्लासिक पर अपलोड किया गया है, जहां इसे 496 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ और 2.8 मिलियन लाइक्स मिले हैं। यह गाना लगभग 12 साल पहले अपलोड किया गया था, और तब से यह फैंस के बीच लगातार पसंदीदा बना हुआ है।

एक मशहूर गाना जो आज भी ज़िंदा है

हर मायने में, मेरे महबूब क़यामत होगी को किशोर कुमार के सबसे मशहूर गानों में गिना जाता है। इसकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि इसे पिछले कुछ सालों में म्यूज़िक एल्बम और फ़िल्मों में कई बार रीक्रिएट और इस्तेमाल किया गया है।

किशोर कुमार की बेजोड़ विरासत

1940 से 1987 तक अपने सुनहरे सिंगिंग करियर के दौरान, किशोर कुमार ने कथित तौर पर 16,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए। आज भी, उनकी धुनें “पुराना ही सोना है” कहावत को सच साबित करती हैं।

अगर आप किशोर कुमार के सच्चे फैन हैं, तो मेरे महबूब क़यामत होगी गाना निस्संदेह आपकी प्लेलिस्ट में हमेशा के लिए जगह पाने का हकदार है—एक ऐसा गाना जो साबित करता है कि अच्छा संगीत समय के साथ कभी फीका नहीं पड़ता।

