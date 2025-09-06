Kisan Vikas Patra (KVP) Update : डाकघर की यह योजना को दे रही है सबसे अच्छा रिटर्न

Kisan Vikas Patra (KVP) Update(आज समाज) : डाकघर किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। उसने किसान विकास पत्र (KVP) योजना नाम से एक योजना शुरू की है। अगर किसान इस योजना में निवेश करते हैं, तो उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। खास बात यह है कि सरकार ने हाल ही में इसकी ब्याज दर बढ़ा दी है। वर्तमान में, इस योजना पर 7.5% की ब्याज दर मिलती है।

एकमुश्त निवेश योजना

भारत सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए किसान विकास पत्र योजना शुरू की थी। यह योजना एकमुश्त निवेश योजना है। यानी ग्राहकों को सिर्फ़ एक बार पैसा जमा करना होता है। उसके बाद, किसानों का पैसा एक निश्चित समय में दोगुना हो जाता है। इस तरह, निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। इस समय, देश भर के कई किसान इस योजना से जुड़ रहे हैं।

ब्याज दर 7.2% से बढ़ाकर 7.5% प्रति वर्ष

केंद्र सरकार ने किसान विकास पत्र की ब्याज दर 7.2% से बढ़ाकर 7.5% प्रति वर्ष कर दी है। परिपक्वता अवधि भी 123 महीने से घटाकर 120 महीने कर दी गई है। फिलहाल, सरकार का कहना है कि निवेशकों का पैसा सिर्फ़ 115 महीनों में दोगुना हो जाएगा।

किसान विकास पत्र योजना देश के सभी डाकघरों और बड़े बैंकों में उपलब्ध है। किसान इस योजना में कम से कम 1,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है।

कैसे खोलें खाता

खाता खोलने की प्रक्रिया बेहद आसान है। सबसे पहले, आपको अपने नज़दीकी डाकघर जाना होगा। वहाँ आपको अधिकारी से बात करनी होगी और खाता खोलने का फ़ॉर्म भरना होगा। इसके बाद, आपको किसान विकास पत्र प्रमाणपत्र मिल जाएगा।

डाकघर जाते समय, किसानों को ये दस्तावेज़ साथ ले जाने चाहिए: आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और किसान विकास पत्र आवेदन पत्र।

