Kisan Credit Card Update : लोन पर सिर्फ 4 परसेंट का ब्याज 18 से 75 साल के किसान कर सकते है आवेदन

Kisan Credit Card Update(आज समाज) : सरकार किसानों की मदद के लिए कई काम कर रही है। इनमें से एक है किसान क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड से किसान बहुत कम ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं। इस कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए किसानों की उम्र कितनी होनी चाहिए? साथ ही, इस खबर में हम आपको बताएंगे कि किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी।

किसान क्रेडिट कार्ड से किसान आसानी से 3 लाख रुपये तक का लोन कम ब्याज दर पर ले सकते हैं। ब्याज दर 7 परसेंट से शुरू होती है। अगर किसान समय पर लोन चुकाता है, तो उसे ब्याज पर 3 परसेंट तक का डिस्काउंट मिलता है। इस तरह, किसान को किसान क्रेडिट कार्ड से लिए गए लोन पर सिर्फ 4 परसेंट ब्याज देना होगा।

किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे लेने के लिए, किसान की उम्र 18 से 75 साल के बीच होनी चाहिए। किसान के पास कम से कम 2 एकड़ खेती की ज़मीन होनी चाहिए। बैंक अकाउंट होना भी ज़रूरी है। आवेदन करने के लिए, किसान को बैंक की ब्रांच में जाना होगा।

किसान क्रेडिट कार्ड से किसान खेती की ज़रूरतों के लिए पैसे ले सकते हैं। इस लोन का इस्तेमाल खाद, बीज, खेती के मशीनरी, पशुपालन और मछली पालन के लिए किया जा सकता है।

ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स

आधार कार्ड

पैन कार्ड

वोटर आईडी

राशन कार्ड

खेती की ज़मीन के कागजात

बैंक अकाउंट की जानकारी

यह भी पढ़े : Toll Tax Update : टोल टैक्स नियमों में किया गया बदलाव, 50% की हुई कटौती