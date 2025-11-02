Kisan Credit Card Update : सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज दर और बिना किसी गारंटी के ₹2 लाख तक का लोन

Kisan Credit Card Update(आज समाज) : केंद्र सरकार देश में किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें कर्ज के बोझ से बचाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। ऐसी ही एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसने पिछले कई सालों में किसानों के लिए वित्तीय सहायता का एक भरोसेमंद रास्ता खोला है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले किसान इस योजना के तहत कम ब्याज पर लोन ले सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी भी कर सकते हैं।

मुख्य उद्देश्य किसानों को साहूकारों से मुक्ति दिलाना

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को साहूकारों से मुक्ति दिलाना और उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़कर किफायती लोन उपलब्ध कराना है। सरकार के अनुसार, अब तक करोड़ों किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं और यह ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा बन गई है।

इस योजना के माध्यम से किसानों को बैंक से एक कार्ड मिलता है जो एटीएम कार्ड की तरह काम करता है। वे अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना चाहें उतना पैसा निकाल सकते हैं, और ब्याज केवल निकाली गई राशि पर ही लगता है।

3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी

इस योजना के तहत, किसानों को आमतौर पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। हालांकि, अगर किसान समय पर भुगतान करते हैं, तो सरकार अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देती है, जिससे वास्तविक ब्याज दर घटकर सिर्फ 4 प्रतिशत रह जाती है। यह खेती करने वाले परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होती है, खासकर ऐसे समय में जब खेती की लागत लगातार बढ़ रही है।

कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं

कृषि मंत्रालय के अनुसार, किसान बिना किसी गारंटी के ₹2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। ₹3 लाख तक का लोन ज़मीन के दस्तावेज़ जमा करके मंज़ूर करवाया जा सकता है। इस सुविधा की खास बात यह है कि इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। इसके अलावा, इस योजना में फसल बीमा सुरक्षा भी शामिल है, जो प्राकृतिक आपदाओं या फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ज़रूरी दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, किसानों को अपना आधार कार्ड, ज़मीन के दस्तावेज़ और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज़ जमा करने होंगे। इच्छुक किसान अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। लोन की अवधि पांच साल है और इसे हर साल रिन्यू करवाना होता है। यह योजना किसानों को वित्तीय आज़ादी देती है, जिससे वे सुरक्षित रूप से कृषि विकास और व्यवसाय विस्तार में निवेश कर सकते हैं। किसानों के लिए फाइनेंशियल मदद

किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम उन किसानों को मज़बूत फाइनेंशियल सुरक्षा देती है, जिन्हें हर मौसम में फसल की लागत, बीज, खाद और मॉडर्न इक्विपमेंट को लेकर चिंता रहती है। यह स्कीम न सिर्फ फाइनेंशियल दिक्कतों को कम करती है, बल्कि बेहतर प्रोडक्शन और अच्छी क्वालिटी के खेती के इक्विपमेंट अपनाने के मौके भी देती है। इससे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर मज़बूत हो रहा है और किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

यह भी पढ़े : PM Kisan Yojana Update : किसानों को सालाना 9,000 रुपये की मिलेगी वित्तीय सहायता