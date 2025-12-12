Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: हंसी, धमाल और कपिल का कॉमिक जादू

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप बदलते हैं… यह ऐसी चीज़ है जिसे आप अपनाते हैं।” इसी डायलॉग के आस-पास बनी, कपिल शर्मा की कॉमेडी एंटरटेनर ‘किस किस को प्यार करूं 2’ आखिरकार थिएटर में आ ही गई है। 2015 की हिट फ़िल्म का सीक्वल, यह फ़िल्म कपिल की रोमांस, कन्फ्यूजन और हंसी की सिग्नेचर उथल-पुथल भरी दुनिया को वापस लाती है। लेकिन एक्शन से भरपूर रिलीज़ के बीच, क्या यह कॉमेडी अपनी पहचान बना पाती है? आइए जानते हैं।

कहानी: ट्रिपल ट्रबल, ट्रिपल आइडेंटिटी, ट्रिपल मैडनेस

अगर आपने पहली फ़िल्म देखी है, तो आप पहले से ही जानते हैं कि आपको यहाँ अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है — बस आराम से बैठें और सफ़र का मज़ा लें। कहानी भोपाल के एक सीधे-सादे हिंदू लड़के मोहन शर्मा (कपिल शर्मा) के बारे में है,

जो अपनी गर्लफ्रेंड सानिया (हीरा वरीना) से शादी करना चाहता है। लेकिन धर्म उनकी लव स्टोरी में रुकावट बन जाता है। उसके साथ रहने के लिए, मोहन धर्म बदलकर महमूद बन जाता है… लेकिन उसे पता चलता है कि जिस लड़की से उसने शादी की है, वह सानिया नहीं बल्कि रूही (आयशा खान) है!

चीज़ें तब और खराब हो जाती हैं जब: उसका परिवार अनजाने में उसकी शादी मीरा (त्रिधा चौधरी) से करवा देता है। और गोवा में, वह माइकल बनी जेनी (पारुल गुलाटी) से शादी कर लेता है। तीन पहचान। तीन धर्म। तीन पत्नियाँ। कभी न खत्म होने वाले झूठ। और इस सारी अफ़रा-तफ़री के बीच, सानिया अचानक गायब हो जाती है। क्या मोहन कभी अपने सच्चे प्यार से मिल पाता है? क्या उनकी कहानी खत्म होती है? जवाब थिएटर में हैं — लेकिन बीच-बीच में हंसी के ठहाके भी लगते हैं।

लॉजिक से ज़्यादा कॉमेडी

इतनी भागदौड़ के बीच, कॉमेडी का फटना तो तय है — और ऐसा होता भी है। सबसे अच्छी बात? यह एक साफ़-सुथरी फ़ैमिली एंटरटेनर है जिसमें कोई डबल-मीनिंग जोक्स नहीं हैं।

हालांकि, एक बात साफ़ होनी चाहिए: लॉजिक मत ढूंढो। यह फिल्म सिर्फ़ मनोरंजन के लिए बनाई गई है, और यह कामयाब भी होती है। ह्यूमर आपको आखिर तक बांधे रखता है, और सारी हंसी के नीचे, फिल्म धीरे से अलग-अलग धर्मों के बीच बराबरी का मैसेज देती है।

परफॉर्मेंस: सबसे ज़्यादा कौन चमकता है?

कपिल शर्मा अपनी क्लासिक कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेसिव ह्यूमर से शो चुरा लेते हैं। आयशा खान, हीरा वरीना, पारुल गुलाटी, और त्रिधा चौधरी अपने रोल ईमानदारी से निभाते हैं और कहानी को अच्छे से सपोर्ट करते हैं।

सख्त इंस्पेक्टर के रोल में सुशांत सिंह इम्प्रेसिव हैं।

असरानी अपने ट्रेडमार्क कॉमेडी चार्म से एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लाते हैं।

मनजोत सिंह कपिल के दोस्त के रोल में बहुत मज़ेदार हैं और आखिर तक हंसाते रहते हैं।

अखिलेंद्र मिश्रा और विपिन शर्मा ने स्क्रीन पर दमदार प्रेजेंस दी है।

और जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर अपना जाना-पहचाना स्पार्क लेकर आती हैं और ऑडियंस को तुरंत हंसा देती हैं।

डायरेक्शन

डायरेक्टर अनुकल्प गोस्वामी, जिन्होंने कपिल के साथ सालों तक काम किया है, उन्होंने पेस और स्टाइल को कपिल के फैंस की पसंद के हिसाब से रखा है। हालांकि एक ज़्यादा लॉजिकल और टाइट स्क्रीनप्ले फिल्म को और मज़बूत बना सकता था, लेकिन तेज़-तर्रार कॉमेडी और भोपाल की खूबसूरत लोकेशन्स ने इसमें चार चांद लगा दिए हैं।

म्यूज़िक

यहां म्यूज़िक पीछे छूट जाता है, क्योंकि फिल्म कॉमेडी पर ज़्यादा फोकस करती है। इसमें कोई भी ट्रैक ऐसा नहीं है जो लंबे समय तक असर छोड़े, लेकिन: यो यो हनी सिंह का गाना सबसे अलग है। कपिल और त्रिधा का एक रोमांटिक डांस नंबर देखने में अच्छा लगता है।