Kis Kisko Pyaar Karoon 2: कपिल शर्मा की कॉमेडी की धीमी शुरुआत, कमाए 1.75 करोड़

Kis Kisko Pyaar Karoon 2: कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म की धीमी शुरुआत, कमाए 1.75 करोड़

  • आने वाले वीकेंड वीकेंड में थोड़े बदल सकते हैं हालात

Aaj Samaj, Entertainment Desk: अनुकल्प गोस्वामी द्वारा निर्देशित, कपिल शर्मा स्टारर फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’  ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की है। यह मूवी पिछले कल यानि शुक्रवार को रिलीज़ हुई थी और यह एक दिन में 2 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाई है। फिल्म ओपनिंग के आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस रोम-कॉम ने सिनेमाघरों में पहले दिन केवल 1.75 करोड़ रुपए कमाए केवल हैं।फिल्म की कास्ट में कपिल शर्मा, मनजोत सिंह, हीरा वरीना, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, आयशा खान, अखिलेंद्र मिश्रा और सुशांत सिंह शामिल हैं।

करना पड़ रहा काफी कॉम्पिटिशन का सामना

दरअसल, ‘किस किसको प्यार करूं 2’ को बॉक्स ऑफिस पर काफी कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर हावी है। फिल्म ( धुरंधर) पहले आठ दिन में 240 करोड़ रुपए के आंकड़े के पास पहुंच गई है और इसके धीमे होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।

अवतार: फायर एंड ऐश से भी करना होगा मुकाबला

कपिल की फिल्म को जेम्स कैमरन की अवतार: फायर एंड ऐश से भी मुकाबला करना होगा, जो 19 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है। इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म को लेकर पहले से ही काफी चर्चा है। कपिल की फिल्म की हालत अभी बहुत खराब है, लेकिन आने वाले वीकेंड में हालात थोड़े बदल सकते हैं। इस फ्रैंचाइज़ी के पहले पार्ट ने 49.9 करोड़ रुपये कमाए थे, जिसमें ओपनिंग डे का कलेक्शन 10.2 करोड़ रुपये था।

‘किस किसको प्यार करूं 2’ के पहले दिन ऑक्यूपेंसी रेट एवरेज 16.45 प्रतिशत रहा, जिसमें सुबह और दोपहर के शो में 5.91 प्रतिशत और 13.90 प्रतिशत का रेट मिला। दिन बढ़ने के साथ ऑक्यूपेंसी में थोड़ा सुधार हुआ, शाम और रात के शो में 17.21 प्रतिशत और 28.77 प्रतिशत का रेट मिला। यह फिल्म देश भर में 1558 शो के साथ खुली है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर और मुंबई सबसे आगे हैं। हालांकि, अगर ओपनिंग वीकेंड के बाद कलेक्शन में सुधार नहीं होता है, तो फिल्म के शो कम होने लगेंगे, जिससे कलेक्शन को और नुकसान होगा।

