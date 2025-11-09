Kidnapping And Assaulting : ‘निजी दुश्मनी’ के चलते 6 साल के बच्चे को किया किडनैप , आरोपी गिरफ्तार

Man Arrested for Kidnapping,(आज समाज),नई दिल्ली: पुलिस ने रविवार को बताया कि उत्तर-पश्चिम दिल्ली के सुभाष प्लेस इलाके में एक 23 साल के आदमी को निजी दुश्मनी के चलते छह साल के लड़के को किडनैप करने और उस पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी मोहम्मद समीम – शकरबस्ती का रहने वाला है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया और एक बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद बच्चे को बचा लिया गया। पुलिस के मुताबिक, 4 नवंबर को सुबह करीब 3.18 बजे एक PCR कॉल आई, जिसमें सुभाष प्लेस इलाके से छह साल के लड़के के किडनैप होने की खबर दी गई।

शक होने पर पुलिस ने FIR की दर्ज

एक सीनियर अधिकारी ने बताया, “बच्चे की मां ने बताया कि उसका बेटा 3 नवंबर को शाम करीब 7 बजे पास की एक दुकान पर गया था लेकिन घर नहीं लौटा। किसी के द्वारा उसे किडनैप करने का शक होने पर उसने पुलिस से संपर्क किया।”

उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज की। अधिकारी ने बताया कि एक टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और आस-पास की सड़कों और दुकानों के CCTV फुटेज खंगाले गए, जबकि लापता बच्चे की तस्वीरें स्थानीय स्टाफ और पड़ोसी पुलिस स्टेशनों में सर्कुलेट की गईं।

झाड़ियों में घायल मिला बच्चा

अधिकारी ने बताया, “सर्च के दौरान, लड़का रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में घायल मिला और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।” उन्होंने आगे बताया कि टीम ने बाद में आरोपी को शकरबस्ती से ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस कि पूछताछ के दौरान, समीम ने कबूल किया कि उसने निजी दुश्मनी के चलते बच्चे को किडनैप किया और उस पर हमला किया था। उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि क्या कोई और भी इसमें शामिल था, और आगे की जांच जारी है।

