Kiara Advani: मालदीव में सिद्धार्थ संग छुट्टियां मना रहीं कियारा आडवाणी

बिकिनी में ढाया कहर, दिखाई बेटी की झलक

Kiara Advani, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक को लेकर चर्चा में हैं। जो हाल ही में दूसरी बार भी पोस्टपोन हो चुकी है। फिल्म को लेकर खबर है कि एक्ट्रेस अपने इंटीमेट सीन को फिल्म में कम करवाना चाहती हैं। खैर, फिल्मों को छोड़ दिया जाए, तो एक्ट्रेस फिलहाल वेकेशन पर हैं। कियारा आडवाणी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। बीच और समंदर में एन्जॉय करती हुई नजर आ रही हैं।

उन्होंने कैप्शन में लिखा कि- सन किस्ड डेज, सॉल्टी बाल और लव आॅफ माई लाइफ के साथ शांति भरा दिन। एक्ट्रेस ने पहली बार अपनी बेटी की प्यारी सी झलक भी शेयर की हैं। वो बेड पर बेटी सरायाह मल्होत्रा को पानी में रहने वाले एनिमल की बुक पढ़ा रही हैं। जिसमें बेटी के छोटे से हाथ भी दिख रहे हैं। साथ ही अलमीरा की तस्वीर दिखाई है, जिसमें बेटी के साथ कियारा के कपड़े रखे हैं।

बेटी के जन्म के बाद जल्दी फिट हो गई एक्ट्रेस

कियारा आडवाणी ने आॅरेंज बिकिनी में तस्वीर दिखाई। समंदर में एक्ट्रेस चिल करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि, बेटी के जन्म के बाद एक्ट्रेस काफी जल्दी फिट हो गई हैं। जिसकी काफी तारीफ भी की जा रही है। कियारा से एक दिन पहले ही मालदीव से पति सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी तस्वीरें शेयर की थी। बेशक साथ में किसी फोटो में नहीं दिखे हैं। पर एक ही लोकेशन पर हैं। बॉलीवुड के इस कपल की तगड़ी फैन फॉलोइंग है, जिन्हें लोगों का काफी प्यार मिलता है।

वन शोल्डर ब्लैक बिकिनी में भी आई नजर

कियारा आडवाणी वन शोल्डर ब्लैक बिकिनी में नजर आई हैं। लेकिन उसके साथ मल्टीलेयर स्लिट स्कर्ट पहनी हुई है। खुले बाल और आंखों पर काला चश्मा लगाए दिखीं। हाथों में तीन डिफरेंट कलर के बैंगल। साथ ही एकदम मिनिमल मेकअप रखा है।

इस वेकेशन पर कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा सिर्फ चिल नहीं कर रहे हैं। बल्कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी एक्टिव हैं। जो तस्वीर देखकर पता लगा है।

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