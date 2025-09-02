Kiara Advani Baby Girl: सिद्धार्थ-कियारा की बेटी का फेस रिवील? वायरल तस्वीरों ने मचा दिया इंटरनेट पर तूफान 

Kiara Advani Baby Girl, आज समाज, नई दिल्ली: बॉलीवुड के स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिन्हें हाल ही में जान्हवी कपूर के साथ “परम सुंदरी” में देखा गया था, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार अपनी फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि अपनी निजी ज़िंदगी के लिए। सिद्धार्थ, कियारा आडवाणी और उनकी नवजात बच्ची की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जिससे फैन्स हैरान और कन्फ्यूज हो गए हैं।

वायरल तस्वीरों ने मचाया हंगामा

ये तस्वीरें सबसे पहले सिद्धार्थ-कियारा के एक लोकप्रिय फैन क्लब ने “डैडी मल्होत्रा” कैप्शन के साथ शेयर की थीं। एक तस्वीर में, सिद्धार्थ एक बच्ची को गोद में लिए हुए और उसे प्यार से निहारते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में, सिद्धार्थ और कियारा अपनी बच्ची के साथ अपनी माँ की गोद में शांति से सोते हुए पोज़ दे रहे हैं।

तीसरी तस्वीर में उनके पीछे दीवार पर एक बच्चे की पेंटिंग दिखाई दे रही है, जबकि सिद्धार्थ उस बच्चे को गोद में लिए हुए हैं जो सीधे कैमरे में देख रहा है। इन मनमोहक तस्वीरों ने लोगों के दिलों को पिघला दिया है, लेकिन इंटरनेट पर भी लोगों की राय बंटी हुई है: क्या ये तस्वीरें असली हैं या AI से बनी हैं?

फैंस की प्रतिक्रियाएँ: असली या नकली?

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। एक यूज़र ने कमेंट किया, “क्या ये AI है या असली?” एक और ने लिखा, “मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग AI तस्वीरों को असली बता देते हैं।” तीसरे ने साफ़ कहा, “ये नकली हैं!”साथ ही, कई प्रशंसक इन तस्वीरों को असली मानकर इस जोड़े को बधाई संदेशों की बाढ़ ला रहे हैं।

चर्चा के पीछे का सच

जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी फरवरी 2023 में शादी के बंधन में बंधे थे। 15 जुलाई, 2025 को, इस जोड़े ने अपनी बच्ची का स्वागत किया और यह खुशखबरी ऑनलाइन प्रशंसकों के साथ साझा भी की।

चाहे ये वायरल तस्वीरें प्रामाणिक पारिवारिक क्लिक हों या सिर्फ चतुर एआई रचनाएं हों, एक बात निश्चित है – इंटरनेट “बेबी मल्होत्रा” के बारे में बात करना बंद नहीं कर सकता है।