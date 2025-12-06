Kia Electric SUV : डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ Kia EV2 नया मॉडल तैयार

Kia EV2 Model, आज समाज : हर ब्रांड नई जेनरेशन की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में कुछ नया ला रहा है, और इस रेस में अब Kia भी अपनी सबसे छोटी EV के साथ उतरने जा रही है। कंपनी के ग्लोबल EV लाइन-अप में आने वाला यह नया मॉडल न सिर्फ किफायती होगा, बल्कि डिजाइन और टेक्नोलॉजी के मामले में बड़े मॉडल्स को भी टक्कर देगा। तो चलिए जानते हैं कि Kia EV2 में ऐसा क्या खास है जो इसे 2026 की सबसे चर्चित इलेक्ट्रिक कार बना सकता है।

सबसे छोटा ग्लोबल EV मॉडल

Kia 9 जनवरी, 2026 को ब्रसेल्स मोटर शो में अपनी नई एंट्री-लेवल EV2 को पेश करने के लिए तैयार है। कंपनी ने कुछ टीज़र इमेज भी जारी की हैं, जिनसे साफ पता चलता है कि इसका डिजाइन काफी हद तक फरवरी में दिखाए गए कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा ही होगा। EV2, किआ का अब तक का सबसे छोटा ग्लोबल EV मॉडल होगा।

𝗕-𝗦𝗲𝗴𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗦𝗨𝗩 पर किया जाएगा पेश

किआ EV2 को B-सेगमेंट SUV के तौर पर पेश किया जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 4,000 mm होगी। इसका बॉक्सी और चौड़ा बॉडी डिज़ाइन न केवल इसे सड़क पर एक मज़बूत पहचान देगा, बल्कि ज़्यादा अंदर की जगह बनाने में भी मदद करेगा। किआ के हाल के मॉडल्स की तरह, EV2 भी एक ऐसी SUV होगी जो पारंपरिक डिज़ाइनों से अलग दिखेगी।

इसमें सीधी खड़ी हेडलाइट्स, अनोखे DRLs (डे-टाइम रनिंग लाइट्स), और खास जगह पर लगी टेललाइट्स हैं। पिछले व्हील आर्च के नीचे लगी टेललाइट्स इसे एक फ्यूचरिस्टिक लुक देती हैं। बड़ी, चौकोर खिड़कियां बेहतर विज़िबिलिटी और केबिन में हवादार एहसास देंगी।

कई फिजिकल बटन होने की उम्मीद

किआ EV2 का इंटीरियर मॉडर्न और टेक-लोडेड होगा। इसमें एक स्लीक डैशबोर्ड, फ्लोटिंग पैनल पर लगे तीन इंटीग्रेटेड डिस्प्ले और टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील पर ऑफ-सेंटर किआ लोगो होगा। इसके अलावा, इसमें एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम और अलग-अलग जगहों पर कई फिजिकल बटन होने की उम्मीद है ताकि ज़रूरी फंक्शन एक्सेस करते समय ड्राइवर का ध्यान भटकने से बचाया जा सके।

कॉम्पैक्ट SUV होने के बावजूद, यह एक प्रीमियम केबिन एक्सपीरियंस देने में सक्षम लगती है। किआ EV2 में फ्रंट-माउंटेड परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर दी जाएगी। यह दो पावर आउटपुट के साथ आ सकती है, जिसमें टॉप वर्जन लगभग 201 bhp की ताकत देगा।

EV2 को 58.3 kWh LFP बैटरी से पावर मिल सकती है, जो WLTP साइकिल पर लगभग 250 मील की रेंज देगी। किआ NMC लंबी रेंज चाहने वालों के लिए बैटरी ऑप्शन भी दे सकती है, जो लगभग 300 मील की WLTP रेंज देगी।

