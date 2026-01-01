Khushi Mukherjee के अतरंगी लुक्स से उड़ जाएंगे होश, 5th फोटो देख बोलेंगे – Ohh My God 

Khushi Mukherjee: सोशल मीडिया सेंसेशन और ग्लैमरस डीवा खुशी मुखर्जी अपने बेखौफ फैशन चॉइस से इंटरनेट को शॉक करने में कभी फेल नहीं होतीं। अपनी एक्टिंग से ज़्यादा अपने डेयरिंग “आउट ऑफ द बॉक्स” आउटफिट्स के लिए जानी जाने वाली खुशी अक्सर ऐसी तस्वीरें शेयर करती हैं जो फैंस को हैरान और speechless कर देती हैं।

सबसे ज़्यादा चर्चित लुक्स

खुशी का वॉर्डरोब कलेक्शन इतना एक्सपेरिमेंटल और quirky है कि इसे देखकर कमजोर दिल वाले लोग सच में पैनिक कर सकते हैं! आज, हम उनके कुछ सबसे ज़्यादा चर्चित लुक्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन ज़बरदस्त buzz क्रिएट किया—हालांकि उनमें से कई के लिए उन्हें बुरी तरह ट्रोल भी किया गया। अपनी एक तस्वीर में, खुशी एक बोल्ड ब्लैक आउटफिट पहने हुए दिखीं जिसने तुरंत सबका ध्यान खींचा।

फैंस हैरान रह गए, और यह लुक जल्दी ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। एक और लुक में वह एक ब्लैक ट्रांसपेरेंट आउटफिट में थीं जिसमें हॉल्टर-नेक डिज़ाइन था और कमर के नीचे लगभग कोई कपड़ा नहीं था, जिससे हर कोई उनके फैशन सेंस की तुलना उर्फी जावेद से करने लगा।

अल्टीमेट “ओह माय गॉड!” मोमेंट

लेकिन असली शो-स्टॉपर पांचवीं तस्वीर है—अल्टीमेट “ओह माय गॉड!” मोमेंट। इस लुक में, खुशी ने शीयर फैब्रिक वाली एक लंबी ड्रेस पहनी थी, जिससे शरीर के कुछ हिस्से दिख रहे थे जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। लोगों ने कमेंट्स में बाढ़ ला दी और पूछा कि क्या यह फैशन है या कल्पना से परे कुछ और, जबकि कुछ ने ऐसे आउटफिट्स को बोल्डली कैरी करने के लिए उनके कॉन्फिडेंस की तारीफ की।

खुशी मुखर्जी के करियर की शुरुआत

जो लोग नहीं जानते, खुशी मुखर्जी ने अपने करियर की शुरुआत तमिल और तेलुगु फिल्मों से की और बाद में MTV Splitsvilla से उन्हें ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी मिली। वह साफ तौर पर जानती हैं कि लाइमलाइट में कैसे रहना है और फैशन के साथ सबसे अजीब तरीकों से एक्सपेरिमेंट करने से डरती नहीं हैं।

उनके सबसे वायरल लुक्स में से एक में बिना ब्लाउज के एक चमकती गोल्डन साड़ी भी शामिल है, जिसमें एक बोल्ड बैकलेस स्टाइल दिखाया गया है—एक और लुक जिसने सोशल मीडिया को हिला दिया।

खुशी मुखर्जी बोल्ड फैशन को फिर से परिभाषित करना जारी रखे हुए हैं, यह साबित करते हुए कि जब स्टाइल की बात आती है तो वह बिना किसी माफी के निडर हैं।