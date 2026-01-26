Akshay Kumar और Sanjay Dutt पर भड़कीं Khushi Mukherjee! बयान सुनकर फैंस रह जाएंगे सन्न

Khushi Mukherjee: बॉलीवुड में विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार, चर्चा पहले से कहीं ज़्यादा ज़ोरदार है। सोशल मीडिया सेंसेशन और एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सितारों – अक्षय कुमार और संजय दत्त के बारे में बोल्ड बयान देकर एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। उनके कमेंट्स ने फैंस को पूरी तरह से हैरान कर दिया है और सोशल मीडिया पर गरमागरम बहस छेड़ दी है।

अपने हटके फैशन चॉइस से सुर्खियां बटोरने वाली खुशी मुखर्जी अब अपने बेबाक विचारों के लिए चर्चा का विषय बन गई हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव के बारे में विवादित टिप्पणी करने के बाद, एक्ट्रेस एक बार फिर सुर्खियों में हैं – इस बार सीधे बॉलीवुड के दिग्गजों को चुनौती देने के लिए।

“उनकी फिल्में नहीं चल रही हैं” – खुशी का बोल्ड बयान

View this post on Instagram A post shared by BeRealbuzZ (@berealbuzz)

खुशी मुखर्जी हाल ही में BeRealbuzZ पॉडकास्ट में नज़र आईं, जहाँ उनसे अक्षय कुमार और संजय दत्त द्वारा उनके बारे में कथित तौर पर की गई नेगेटिव टिप्पणियों के बारे में पूछा गया। बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देते हुए, खुशी ने कहा: “उनकी फिल्में नहीं चल रही हैं। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, वे मुझसे बहुत सीनियर हैं।” उनके बयान ने तुरंत ध्यान खींचा और दोनों सुपरस्टार्स के फैंस को चौंका दिया।

संजय दत्त की फिल्म ‘भूतनी’ पर खुशी

बातचीत जारी रखते हुए, खुशी ने संजय दत्त की फिल्म ‘भूतनी’ के बारे में बात की, और कहा कि उनका नाम फिल्म से ज़्यादा चर्चा में था। “चाहे वह गोपनीय हो या विवादित, मैं उनकी फिल्मों से ज़्यादा चर्चा में थी। अगर मेरे बयान से उनकी फिल्म हिट हो सकती है, तो क्यों नहीं?” उन्होंने आगे कहा। जब उनसे पूछा गया कि संजय दत्त ने असल में उनके बारे में क्या कहा था, तो खुशी ने जवाब दिया कि उन्हें खुद भी पक्का नहीं पता।

“मुझे सच में नहीं पता। शायद मैंने कोई ड्रेस पहनी होगी और उन्होंने मेरी ड्रेसिंग पर कमेंट किया होगा। भले ही वह वेस्टर्न दुनिया से हैं, फिर भी उन्होंने मेरे कपड़ों पर कमेंट किया। मुझे खुद भी यह समझ नहीं आया।”

इन टिप्पणियों ने अक्षय कुमार और संजय दत्त के फैंस को हैरान और बाँट दिया है, कई लोग उनके बयानों को विवादित बता रहे हैं और कुछ उन्हें निडर कह रहे हैं।

पहले सूर्यकुमार यादव के साथ विवाद

यह पहली बार नहीं है जब खुशी मुखर्जी मुश्किल में फंसी हैं। इससे पहले, उन्होंने यह दावा करके सुर्खियां बटोरी थीं कि भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव उन्हें अक्सर मैसेज करते थे। यह बयान वायरल हो गया और ऑनलाइन भारी विरोध हुआ। हालांकि, खुशी बाद में अपने दावे से पीछे हटती दिखीं, जिससे विवाद और बढ़ गया। अपने बोल्ड बयानों और बेबाक रवैये से खुशी मुखर्जी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं, और बॉलीवुड और सोशल मीडिया दोनों को हैरान कर रही हैं।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग