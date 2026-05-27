Khushi Dubey Intimate Scenes: 200 लोगों के बीच इंटीमेट सीन शूट कर कांप उठी एक्ट्रेस

Khushi Dubey Intimate Scenes: टेलीविज़न और OTT एक्ट्रेस खुशी दुबे, जो अलग और चैलेंजिंग रोल करने के लिए जानी जाती हैं, ने हाल ही में अपनी पॉपुलर रोमांटिक थ्रिलर सीरीज़ आशिकाना के लिए इंटिमेट सीन शूट करने के बारे में बात की। एक्ट्रेस को हिट शो में चिक्की चौहान का किरदार निभाने से बहुत पहचान मिली, जहाँ को-स्टार ज़ैन इबाद खान के साथ उनकी केमिस्ट्री सीरीज़ की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक बन गई।

खुशी दुबे ने बताया कि वह इंटिमेट सीन के दौरान नर्वस थीं

बॉलीवुड बबल के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में, खुशी ने पहली बार रोमांटिक और इंटिमेट सीन शूट करने के अपने अनुभव के बारे में खुलकर बात की। एक्ट्रेस ने माना कि शुरू में उन सीन को शूट करते समय वह बहुत नर्वस महसूस कर रही थीं।

उन्होंने बताया कि चूंकि उन्होंने पहले कभी इंटिमेट सीन नहीं किए थे, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से एक चैलेंजिंग अनुभव था। हालांकि, समय के साथ, वह और को-स्टार ज़ैन इबाद खान एक-दूसरे के साथ कम्फर्टेबल हो गए, जिससे सेट पर चीजें आसान हो गईं।

‘कम्फर्ट और बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा मायने रखती है’

ख़ुशी ने शो की टीम और डायरेक्टर को भी क्रेडिट दिया कि उन्होंने शूटिंग के दौरान उन्हें आराम महसूस कराया। एक्ट्रेस के मुताबिक, ऐसे सीन की सफलता काफी हद तक एक्टर्स के बीच कम्फर्ट लेवल और बॉन्डिंग पर निर्भर करती है।

उन्होंने बताया कि रोमांटिक सीन स्क्रीन पर भले ही आसान लगें, लेकिन असल में उन्हें शूट करना काफी मुश्किल और इमोशनली थकाने वाला हो सकता है।

‘रोमांस और 200 लोगों के सामने शूटिंग करने में बहुत बड़ा फ़र्क है’

सबसे बड़ी चुनौती के बारे में बात करते हुए, ख़ुशी ने कहा कि एक बड़े क्रू के सामने इंटिमेट सीन शूट करना आसान नहीं था। उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में बताया कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्राइवेट रोमांटिक पलों का आनंद लेने और सेट पर लगभग 200 लोगों के सामने ऐसे ही सीन करने में बहुत बड़ा फ़र्क है।

उनके इस ईमानदार बयान ने अब ऑनलाइन ध्यान खींचा है, और फ़ैन्स उनके खुलेपन और प्रोफ़ेशनलिज़्म की तारीफ़ कर रहे हैं।

टीवी ऑडियंस को यह OTT व्यूअर्स से ज़्यादा शॉकिंग लगा

ख़ुशी ने आगे बताया कि जहाँ OTT ऑडियंस ने रोमांटिक सीन को काफ़ी पॉज़िटिव तरीके से लिया, वहीं टेलीविज़न व्यूअर्स ज़्यादा शॉक्ड थे। उन्होंने कहा कि टीवी ऑडियंस को लीड एक्टर्स को स्क्रीन पर किस करते या इंटिमेट सीन करते देखने की आदत नहीं है, जिससे ट्रेडिशनल ऑडियंस के लिए वे पल ज़्यादा सरप्राइज़िंग हो गए।

रिएक्शन के बावजूद, आशिकाना एक सक्सेसफ़ुल रोमांटिक थ्रिलर के तौर पर उभरी, और ख़ुशी दुबे की परफ़ॉर्मेंस की टेलीविज़न और OTT प्लेटफ़ॉर्म पर फ़ैन्स ने काफ़ी तारीफ़ की।