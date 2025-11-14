Khesari Lal Yadav: अश्लील जिम वीडियो पर टूटी खेसारी की चुप्पी! आकांक्षा पुरी पर डाली गलती, बोले– मुझसे हुई भूल

Khesari Lal Yadav: छपरा से चुनाव लड़ रहे भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं — इस बार अभिनेत्री आकांक्षा पुरी के साथ अपने विवादास्पद जिम वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया के लिए। यह वीडियो, जो कभी अपने बोल्ड दृश्यों के लिए वायरल हुआ था, ने ऑनलाइन भारी विवाद खड़ा कर दिया था।

वायरल जिम वीडियो के बारे में खेसारी लाल ने क्या कहा

आज तक के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, खेसारी ने स्वीकार किया कि जिम वीडियो एक गलती थी। अभिनेता ने बताया कि यह मूल रूप से सहनशक्ति की परीक्षा के लिए विदेश में फिल्माए गए एक फिटनेस स्टंट का हिस्सा था — लेकिन किसी ने इसमें संगीत जोड़कर इसे कुछ अनुचित बना दिया।

उन्होंने कहा, “हाँ, यह मेरी गलती थी। मेरी पत्नी, चंदा, परेशान थीं, और वह सही थीं। वह वीडियो नहीं होना चाहिए था। यह समाज के लिए सही नहीं था। मैंने इसे पोस्ट नहीं किया — आकांक्षा ने किया — लेकिन फिर भी, मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ।”

पत्नी चंदा की प्रतिक्रिया

अपनी पत्नी की भावनाओं के बारे में बात करते हुए, खेसारी ने कहा कि वीडियो देखने के बाद चंदा सचमुच आहत हुई थीं। उन्होंने स्वीकार किया, “उन्हें बुरा लगा, और उन्हें बुरा लगने का पूरा हक़ था। वह वीडियो आपत्तिजनक था। एक पति होने के नाते, मैं उनकी प्रतिक्रिया को पूरी तरह समझता हूँ।”

ट्रोल्स, अफ़वाहें और आकांक्षा कनेक्शन

जब जिम वीडियो सामने आया, तो खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी दोनों को ज़बरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने उनके रिश्ते की अफ़वाहों को हवा दी, जिसे आकांक्षा ने एक बार यह कहकर खारिज कर दिया था, “खेसारी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं उन्हें एक इंसान के तौर पर सचमुच प्यार करती हूँ।”

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब खेसारी का नाम किसी सह-कलाकार के साथ जोड़ा गया हो – आम्रपाली दुबे भी पहले ऐसी चर्चाओं का हिस्सा रही हैं। अब, जब खेसारी राजनीति में कदम रख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वे विवादों को पीछे छोड़कर अपनी सार्वजनिक छवि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दृढ़ हैं।