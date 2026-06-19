Bhojpuri Song: खेसारी लाल यादव और तनु श्री के रोमांस ने फिर लगाई आग, ‘दरदिया’ गाना हुआ वायरल

Bhojpuri Song: खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिन्होंने अपने गायन और अभिनय से दिल जीता है। अभिनेता के गाने सोशल मीडिया पर बहुत हिट होते हैं। इस संदर्भ में, खेसारी लाल यादव का एक जबरदस्त हिट गाना रिलीज हुआ है, जो सभी को पागल कर रहा है। इस गाने में तनुश्री के साथ खेसारी लाल यादव रोमांस करते नजर आ रहे हैं।

उनकी बोल्ड केमिस्ट्री सभी को पागल कर रही है। खेसारी लाल यादव ने कई हिट गाने दिए हैं, लेकिन तनुश्री और खेसारी लाल यादव का यह अंदाज सभी को पागल कर रहा है। तनुश्री का बोल्ड अंदाज सभी को पागल कर रहा है। तो, अगर आपने अभी तक खेसारी लाल यादव और तनुश्री का यह दमदार रोमांटिक गाना नहीं देखा है, तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए।

सोनू सरगम ​​आरा ने इस हिट गाने को लिखा है, और आर्या शर्मा ने म्यूजिक दिया है। भोजपुरी गाना दरदिया सबको क्रेजी कर रहा है। तो, अगर आपने अभी तक यह हिट रोमांटिक गाना नहीं देखा है, तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। तो, समझ लीजिए कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है।

ऐसे में, अगर आप अपना मूड अच्छा करना चाहते हैं, तो यह गाना आपके लिए है। इस गाने ने सबको क्रेजी कर दिया है। इस जोड़ी को देखकर हर कोई अपना दिल हार बैठा है। ऐसे कई गाने हैं जो आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक यह हिट गाना नहीं देखा है, तो समझ लीजिए कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है।