9 साल बाद फिर वायरल हुआ Khesari Lal Yadav और Kajal Raghwani का रोमांस

By
Mohit Saini
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9 साल बाद फिर वायरल हुआ Khesari Lal Yadav और Kajal Raghwani का रोमांस
9 साल बाद फिर वायरल हुआ Khesari Lal Yadav और Kajal Raghwani का रोमांस

Khesari Lal Yadav and Kajal Raghwani : भोजपुरी सिनेमा के मशहूर सिंगर खेसारी लाल यादव और एक्ट्रेस काजल राघवानी हमेशा अपने दर्शकों का दिल जीतते हैं। उनकी सिज़लिंग केमिस्ट्री और दिलकश चार्म शहर में चर्चा का विषय है। इसलिए, जब भी यह जोड़ी साथ आती है, दर्शकों के बीच सनसनी मचा देती है।

लोग उनके रोमांस और केमिस्ट्री पर अपना दिल हार बैठते हैं, और फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेसब्री से तरसते हैं। इसे देखते हुए, आपको इस जोड़ी वाला यह रोमांटिक गाना ज़रूर देखना चाहिए। काजल राघवानी के बोल्ड मूव्स – एक चटक लाल साड़ी में – बहुत चर्चा का विषय बन गए हैं। अपने शानदार फिगर और बारिश में भीगी हुई काजल अपनी मोहक अदाओं से खेसारी लाल यादव को मंत्रमुग्ध कर देती हैं।

दोनों की बोल्ड केमिस्ट्री ने लोगों के बीच ज़बरदस्त हलचल मचा दी है; जब भी वे साथ दिखते हैं, फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। उनके गानों और फिल्मों को उनके फैंस से लगातार प्यार मिलता है। जिन्हें नहीं पता, उनके लिए यह गाना है “छतरी जल्दी लगावा”—भोजपुरी फिल्म *इंतकाम* का एक हिट गाना—जो अभी हर किसी का दिल जीत रहा है।

इस हिट गाने के बोल प्यारे लाल कवि ने लिखे हैं, जबकि अविनाश झा ‘घुंघरू’ ने म्यूजिक दिया है। गाने को खेसारी लाल और इंदु सोनाली ने अपनी आवाज़ दी है। यह गाना अभी सोशल मीडिया पर एक बार फिर तेज़ी से वायरल हो रहा है; तो, अगर आपने अभी तक यह गाना नहीं देखा है, तो इसे इस बात का इशारा समझें कि आपने सच में कुछ खास मिस कर दिया है।

 