Khesari Lal Yadav and Kajal Raghwani Romanc: दीवाना बा कईले’ में खेसारी-काजल का जबरदस्त रोमांस, फैंस बार-बार देख रहे वीडियो

Khesari Lal Yadav and Kajal Raghwani Romance: खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी हमेशा सबके बीच तहलका मचा देती है। जब भी उनका ज़िक्र होता है, फैंस पागल हो जाते हैं।

हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहता है। कोई फिल्म हो या गाना, उनके नाम ही उसे हिट बना देते हैं। हाल ही में उनका एक ज़बरदस्त गाना रिलीज़ हुआ है, जो सबके दिलों की धड़कन बढ़ा रहा है।



इस गाने में काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के बीच की रोमांटिक केमिस्ट्री ने सभी को दीवाना बना दिया है। उनका रोमांस और बोल्ड केमिस्ट्री शहर में चर्चा का विषय है। अगर आपने अभी तक यह रोमांटिक गाना नहीं देखा है, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। “दीवाना बा कईले” भोजपुरी फिल्म मुकद्दर का एक हिट गाना है, जिसे हर कोई पसंद कर रहा है।

इस गाने को खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह ने गाया है। अरविंद तिवारी ने खूबसूरत लिरिक्स लिखे हैं और मधुकर आनंद ने दमदार म्यूजिक दिया है। गाने में काजल राघवानी की खूबसूरती ने सबको दीवाना बना दिया है। उनकी हॉट केमिस्ट्री सबको पसंद आ रही है।

गाने में काजल राघवानी कभी व्हाइट कलर तो कभी ब्लैक कलर के टाइट सूट में सबको दीवाना बनाती नजर आ रही हैं। बिना देर किए काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का यह वायरल रोमांटिक गाना यहां देखें।