Khesari Lal Yadav and Amrapali Dubey: आम्रपाली दुबे संग खेसारी लाल का रोमांटिक जलवा, ‘साड़ी के पैलेट’ ने जीता दिल

Khesari Lal Yadav and Amrapali Dubey: लाल यादव और आम्रपाली दुबे का गाना – इन दिनों इंटरनेट पर भोजपुरी गानों का ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है। दोनों का ज़बरदस्त क्रेज़ लोगों में हर दिन दिखता है। ऐसे में खेसारी लाल यादव टॉप पर न आएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन दिनों खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे सुपरहिट गानों से सबके दिलों की धड़कनें तेज़ कर रहे हैं, जिनमें उनके बीच रोमांस और डांस का तड़का भी है।



गाना इन दिनों काफी ट्रेंड कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि आम्रपाली दुबे और खेसारी लाल यादव का गाना है। जिसमें दोनों के बीच रोमांस का तड़का सबको दीवाना बना रहा है। लाल साड़ी में एक्ट्रेस की हॉट अदाओं ने खेसारी लाल यादव को दीवाना बना दिया है। एक्टर को उनके देसी लुक में भी काफी पसंद किया जा रहा है. दोनों के रोमांस ने दर्शकों के बीच काफी तारीफ बटोरी है.

जानकारी के लिए बता दें कि भोजपुरी फिल्म आशिकी का सुपरहिट गाना साड़ी के पैलेट है. यह इन दिनों इंटरनेट पर काफी विवाद पैदा कर रहा है. इस गाने में दोनों एक दूसरे की बोल्ड अदाओं से मदहोश होते नजर आ रहे हैं. उनकी केमिस्ट्री सभी को काफी पसंद आ रही है.

इस गाने को विजय चौहान ने लिखा है. तो खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज ने इसे अपनी आवाज में गाया है. आर्या शर्मा ने इस गाने को शानदार धुन से सजाया है. गाना बहुत मजेदार है. दोनों की जोड़ी लोगों को काफी पसंद आ रही है.

लोग इस गाने को YouTube पर कई बार सर्च करके देख रहे हैं। तो बिना किसी देरी के, आपको यहां से इस गाने का मज़ा ज़रूर लेना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब आम्रपाली दुबे और निरहुआ ने स्क्रीन पर अपने रोमांस का जादू चलाया हो। इस लाइन में और भी कई हिट गाने मौजूद हैं।