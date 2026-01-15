Khesari Lal Yadav and Akanksha Puri: खेसारी–अकांक्षा की केमिस्ट्री ने उड़ाए होश, कमेंट्स में मची गुदगुदी

Khesari Lal Yadav and Akanksha Puri: खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी ने अपनी ज़बरदस्त केमिस्ट्री से एक बार फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में आग लगा दी है। यह हिट जोड़ी ‘राजा हमरा से’ नाम के एक नए गाने के साथ वापस आई है, और फैंस इसे बार-बार देख रहे हैं।

पहले ही फ्रेम से, इस जोड़ी की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों का दिल जीत रही है और धड़कनें बढ़ा रही है। गाने के साथ, खेसारी और आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर एक मज़ेदार रील भी शेयर की है, जो वायरल हो रही है और गाने के बारे में चर्चा बढ़ा रही है।

दमदार केमिस्ट्री और कैची म्यूज़िक ने महफिल लूट ली



यह पहली बार नहीं है जब खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी ने साथ काम किया है। उन्होंने पहले भी कई हिट गाने साथ दिए हैं, और एक बार फिर, उनकी नैचुरल केमिस्ट्री साफ दिख रही है। यह गाना खेसारी लाल यादव ने गाया है, जबकि शिल्पी राज ने आकांक्षा के हिस्से को आवाज़ दी है। दमदार बोल कृष्णा बेदर्दी ने लिखे हैं, और म्यूज़िक आर्य शर्मा ने कंपोज़ किया है।

फैंस हुए दीवाने, खेसारी लाल यादव पर प्यार बरसाया

गाने को YouTube पर पहले ही 1.7 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं, और यह संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। फैंस कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ ला रहे हैं। एक फैन ने लिखा, “छा गए खेसारी भैया, ट्रेंडिंग स्टार!” दूसरे ने कमेंट किया, “इसे 2x स्पीड पर देखें ताकि व्यूज़ तेज़ी से बढ़ें!” तीसरे यूज़र ने लिखा, “पवन पेंडिंग रहेगा, खेसारी ट्रेंडिंग रहेगा!”

कई फैंस भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यह गाना रिकॉर्ड तोड़ेगा और 100 मिलियन व्यूज़ पार करेगा। एक यूज़र ने तो यह भी कहा, “खेसारी भैया के बिना भोजपुरी अधूरी लगती है। ऐसे ही ज़बरदस्त गाने लाते रहो, यह गाना पक्का सुपरहिट होने वाला है।”

खेसारी और आकांक्षा की रील ने दिल जीता

खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी ने गाने पर एक रील भी शेयर की है, जिसमें यह जोड़ी एक साथ बहुत शानदार लग रही है। फैंस को उनका अंदाज़ बहुत पसंद आ रहा है और वे उन पर “जियो हो खेसारी भैया!” जैसे कमेंट्स की बारिश कर रहे हैं। आकांक्षा पुरी का बड़ा भोजपुरी सफ़र

आकांक्षा पुरी की बात करें तो उनका भोजपुरी सिंगल ‘कमर 28’ हाल ही में टी-सीरीज़ म्यूज़िक लेबल पर सिंगर नीलकमल सिंह के साथ रिलीज़ हुआ है और इसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अगले चार महीनों में आकांक्षा के चार और गाने रिलीज़ होने वाले हैं।

उन्होंने भोजपुरी म्यूज़िक वीडियो में पहले ही अपनी एक मज़बूत पहचान बना ली है और अब वह खेसारी लाल यादव के साथ आने वाली फ़िल्म ‘अग्नि परीक्षा’ से भोजपुरी फ़िल्मों में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

खेसारी-आकांक्षा की जोड़ी ने पहले भी ‘लटक जैब’, ‘बदनाम तोहरा से’, ‘सरसों के तेलवा’, ‘लोहा गरम’ और ‘अहिरन’ जैसे हिट गाने दिए हैं, जिन्हें लाखों व्यूज़ मिले हैं। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग और ज़बरदस्त केमिस्ट्री के साथ, खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी साफ़ तौर पर भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं।