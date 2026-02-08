Hit Bhojpuri Song: खेसारी-आम्रपाली के ‘हरियरकी ओढ़निया’ ने पार किए 100 मिलियन व्यूज

Mohit Saini
Hit Bhojpuri Song: खेसारी लाल यादव न सिर्फ़ भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, बल्कि एक बहुत पॉपुलर सिंगर भी हैं, जिनकी सुरीली आवाज़ ने लाखों लोगों का दिल जीता है। फ़ैंस उनके हर नए गाने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। दूसरी तरफ़, आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और डिमांड वाली एक्ट्रेस में से हैं, और जब भी ये दोनों साथ आते हैं, तो स्क्रीन पर जादू कर देते हैं।

खेसारी लाल-आम्रपाली दुबे की जोड़ी ने एक बार फिर जादू किया


खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे की जोड़ी हमेशा से फ़ैंस की पसंदीदा रही है। इस जोड़ी ने कई फ़िल्मों और गानों में साथ काम किया है, और उनकी केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर छाई रहती है। यही वजह है कि उनके पुराने गाने भी ऑनलाइन ट्रेंड करते रहते हैं।

ऐसा ही एक गाना, ‘हरियरकी ओढ़निया’, जो तीन साल पहले रिलीज़ हुआ था, एक बार फिर इंटरनेट पर वायरल हो गया है। इस गाने ने अब YouTube पर 100 मिलियन व्यूज़ पार कर लिए हैं, जो फ़ैंस के बीच इसकी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी को दिखाता है।

फ़िल्म ‘डोली सजा के रखना’ का गाना

सुपरहिट गाना ‘हरियरकी ओढ़निया’ 2022 की भोजपुरी फ़िल्म डोली सजा के रखना का है। इस गाने को शिल्पी राज ने बहुत खूबसूरती से गाया है, इसके बोल विजय चौहान ने लिखे हैं और म्यूज़िक आर्य शर्मा ने दिया है।

रिलीज़ के तीन साल बाद भी इस गाने का 100 मिलियन व्यूज़ तक पहुँचना दिखाता है कि दर्शकों के बीच भोजपुरी सिनेमा और म्यूज़िक के लिए प्यार कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है।

फ़िल्म के बारे में

फ़िल्म डोली सजा के रखना को रजनीश मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और रोशन सिंह ने प्रोड्यूस किया है। खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे के अलावा, इस फ़िल्म में रक्षा गुप्ता और विनोद मिश्रा भी अहम किरदारों में हैं। यह फ़िल्म एक फ़ैमिली ड्रामा है और इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।

अपनी एवरग्रीन केमिस्ट्री और गाने की कैची धुन के साथ, ‘हरियरकी ओढ़निया’ रिलीज़ के सालों बाद भी फ़ैंस को लुभा रहा है – यह साबित करता है कि कुछ हिट गाने कभी पुराने नहीं होते।

