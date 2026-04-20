Khesari lal Yadav Akanksha Puri : नए गाने में खेसारी-आकांक्षा का धमाका! रोमांस और बोल्डनेस ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

Khesari lal Yadav Akanksha Puri : खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी फिर से साथ हैं और इस बार, वे चीज़ों को एक नए लेवल पर ले गए हैं। उनके लेटेस्ट भोजपुरी ट्रैक “लइका नियन राजा करस” ने रिलीज़ होने के कुछ ही घंटों में YouTube पर आग लगा दी है। ज़बरदस्त केमिस्ट्री और मज़ेदार रोमांस से भरपूर, इस जोड़ी ने एक बार फिर फैंस का ध्यान खींचा है।

रोमांस, मस्ती और ड्रामा का एक परफेक्ट मिक्स



गाना एक हल्के-फुल्के, मज़ेदार नोट पर शुरू होता है, जिसमें खेसारी किचन में आकांक्षा के साथ फ़्लर्ट करने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। इसके बाद एक मज़ेदार ट्विस्ट आता है—वह एक ज़ोरदार थप्पड़ मारकर जवाब देती है, जिसमें ह्यूमर और एटीट्यूड का एक डोज़ जुड़ जाता है।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वीडियो जल्दी ही एक हाई-वोल्टेज रोमांटिक सीक्वेंस में बदल जाता है, जहाँ जोड़ी की केमिस्ट्री हाइलाइट बन जाती है। आकांक्षा का ग्लैमरस लुक, खासकर साड़ी में, खेसारी के चार्मिंग लवर-बॉय वाले लुक के साथ मिलकर, एक ज़बरदस्त विज़ुअल अपील देता है जिसे फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं।

24 घंटे के अंदर व्यूज़ आसमान छू रहे हैं

रिलीज़ होने के सिर्फ़ एक दिन के अंदर, गाने ने 1.2 मिलियन व्यूज़ पार कर लिए हैं, जिससे इसकी तुरंत पॉपुलैरिटी साबित होती है। खेसारी लाल यादव की दमदार आवाज़, रोहित सिंह के कैची लिरिक्स और आर्य शर्मा के म्यूज़िक के साथ मिलकर इसे एक कम्प्लीट एंटरटेनर बनाते हैं। वीडियो को पवन लाल ने डायरेक्ट किया है।

फैंस इसे बहुत पसंद कर रहे हैं

YouTube कमेंट सेक्शन रिएक्शन से भर गया है। एक फैन ने लिखा, “इस गाने ने मेरा दिन बना दिया!” जबकि दूसरे ने मज़ाक में कहा, “खेसारी भाई यहाँ सबसे ज़्यादा मज़े कर रहे हैं!” कई लोगों का मानना ​​है कि जब भी खेसारी कोई नया ट्रैक लाते हैं, तो वह तुरंत भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री का लेवल बढ़ा देते हैं।

खेसारी के हिट्स का ट्रैक रिकॉर्ड

यह पहली बार नहीं है जब खेसारी लाल यादव ने कोई वायरल हिट दिया है। “नींबू खरबूजा भईल 2”, “नथुनिया”, और “ले ले आई कोका कोला” जैसे गाने पहले ही चार्ट्स पर छा चुके हैं और लाखों व्यूज़ बटोर चुके हैं।

अपनी कैची बीट्स, एंटरटेनिंग स्टोरीलाइन और ज़बरदस्त केमिस्ट्री के साथ, “लईका नियन राजा करस” एक और ब्लॉकबस्टर हिट बनने की राह पर है। एक बात साफ़ है—खेसारी लाल यादव भोजपुरी म्यूज़िक सीन पर किसी और की तरह राज कर रहे हैं।