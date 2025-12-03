Khelo India Games : खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चमका चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय

कुश्ती में दो स्वर्ण, एक रजत, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में भी पदक जीते

Jind News ,आज समाज , जींद। राजस्थान में 24 नवंबर से पांच दिसंबर तक विभिन्न सात शहरों में जारी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय का प्रदर्शन लगातार दमदार रहा। भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत आयोजित इस पांचवें संस्करण में सीआरएसयू का 29 सदस्यीय दल कुश्ती, फेंसिंग, ऑर्चरी, बॉक्सिंग, रग्बी और एथलेटिक्स सहित कई खेलों में हिस्सा लिया।

विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. डॉ. रामपाल सैनी ने कहा कि हमारे विद्यार्थी अकादमिक के साथ-साथ खेल के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। भरतपुर में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में सीआरएसयू ने दो स्वर्ण व एक रजत पदक जीता। कुश्ती कोच अमित ने बताया कि प्रमोद कुमार ने 67 किलोग्राम ग्रीको रोमन में स्वर्ण पदक, हिमांशु ने 63 किलोग्राम ग्रीको रोमन में स्वर्ण पदक, संदीप ने 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में रजत पदक जीता। वहीं बॉक्सिंग में पूजा ने कांस्य पदक जीता।

निजी विश्वविद्यालयों में लगातार तीसरा स्थान बनाए हुए

एक से पांच दिसंबर तक आयोजित रही बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पूजा ने 52 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। टीम कोच मेजर सुरेंद्र ने बताया कि पूजा ने शुरुआती मुकाबलों में बेहतरीन खेल दिखाया और पदक पक्का कर लिया। एथलेटिक्स में आशा ने 400 मीटर हर्डल में कांस्य पदक जीता। खेल निदेशक डॉ. नरेश देशवाल ने बताया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पिछले पांच संस्करणों में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय हरियाणा की सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में लगातार तीसरा स्थान बनाए हुए है।

