Khatron Ke Khiladi Season 15 Update: Bigg Boss 19 के स्टार्स करेंगे स्टंट? सामने आई कंटेस्टेंट्स लिस्ट

Khatron Ke Khiladi Season 15 Update: बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के बाद, फैंस अब अगले बड़े रियलिटी शो, खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक्साइटमेंट पहले से ही अपने पीक पर है क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि बिग बॉस 19 के कई कंटेस्टेंट्स को रोहित शेट्टी के एड्रेनालाईन से भरे स्टंट रियलिटी शो के लिए अप्रोच किया गया है।

खतरों के खिलाड़ी 15 को लेकर ज़ोरदार चर्चा

पहले, रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि खतरों के खिलाड़ी 15 इस बार टेलीविजन पर एयर नहीं हो सकता है। हालांकि, नए अपडेट्स से फैंस को राहत मिली है, क्योंकि कथित तौर पर नए सीजन की तैयारी चल रही है। कलर्स टीवी अपने सबसे बड़े रियलिटी शो में से एक को वापस लाने की तैयारी कर रहा है और खतरों के खिलाड़ी की वापसी की एक्टिवली प्लानिंग कर रहा है। बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट रडार पर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 के लिए पोटेंशियल कंटेस्टेंट्स से अप्रोच करना शुरू कर दिया है, और बिग बॉस के कई जाने-पहचाने चेहरे लिस्ट में हैं।

जिन कंटेस्टेंट्स से अप्रोच किया गया है, उनमें शामिल हैं:

प्रणित मोरे

फरहाना भट्ट

अभिषेक बजाज

अविनाश मिश्रा

चुम दरंग

दिग्विजय सिंह राठौर

श्रुतिका अर्जुन

बसीर अली

हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि कंटेस्टेंट्स की फाइनल लिस्ट के बारे में मेकर्स ने अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दी है।

फरहाना भट्ट ऑप्ट आउट?

इंटरेस्टिंग बात यह है कि फरहाना भट्ट ने कथित तौर पर कहा है कि वह अभी किसी भी रियलिटी शो में हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं, जिससे अप्रोच किए जाने के बावजूद वह खतरों के खिलाड़ी 15 से बाहर हो सकती हैं।

ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बावजूद फैंस एक्साइटेड

ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बिना भी, फैंस खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। दर्शक खासकर यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि बिग बॉस 19 के कौन से एक्स-कंटेस्टेंट शो में डेयरिंग स्टंट करेंगे और अपने डर का सामना करेंगे।

कलर्स टीवी अपने आने वाले रियलिटी शो लाइनअप की एक्टिवली प्लानिंग कर रहा है, ऐसे में खतरों के खिलाड़ी 15 के कंटेस्टेंट के बारे में जल्द ही ऑफिशियल कन्फर्मेशन मिलने की उम्मीद है। तब तक, शो को लेकर बज़ दिन-ब-दिन और मजबूत होता जा रहा है।