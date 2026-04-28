Khatron Ke Khiladi: फियर फैक्टर में फिर गूंजेगा डर! खतरों के खिलाड़ी 15 को लेकर बड़ा अपडेट

Khatron Ke Khiladi: रोहित शेट्टी का मशहूर रियलिटी शो, खतरों के खिलाड़ी , एक बार फिर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हां, जबकि शो को लेकर काफी समय से काफी सस्पेंस था, अब यह पता चला है कि रोहित शेट्टी बहुत जल्द *खतरों के खिलाड़ी* के नए सीजन के साथ वापसी करेंगे, जिसमें कंटेस्टेंट की एक नई लाइनअप होगी।

इस सीजन में कई बेहतरीन और जाने-माने कंटेस्टेंट शामिल होने का वादा करते हैं; असल में, उनमें से कई ने पहले ही अपने-अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी झलकियां शेयर की हैं।

खतरों के खिलाड़ी के इस इंस्टॉलमेंट के लिए, रोहित शेट्टी कई नए ट्विस्ट और टर्न लाने के लिए तैयार हैं जो दर्शकों को और एंगेज करेंगे और शो को और भी एंटरटेनिंग बनाएंगे।

इसके अलावा, मेकर्स ने कुछ पुराने कंटेस्टेंट को भी वापस लाने का फैसला किया है। जिन्हें नहीं पता, इस सीज़न में टेलीविज़न के कुछ सबसे मशहूर सेलेब्रिटीज़ शामिल होंगे, जिनमें रुबीना दिलाइक, एली गोनी, हिना खान, निया शर्मा, हमेशा हंसाने वाली भारती सिंह और *बिग बॉस* कंटेस्टेंट सना फिरोज़ खान शामिल हैं।

ये स्टार्स खतरों के खिलाड़ी 15 में आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शो बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है; अब, यह देखना बाकी है कि वे नए ट्विस्ट क्या होंगे जो शो के स्टैंडर्ड को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हालांकि ऑफिशियल रिलीज़ डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि शो बहुत जल्द टेलीविज़न स्क्रीन पर आएगा।