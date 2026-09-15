2,000 रुपये तक UPI पेमेंट फ्री, क्या है इसका मतलब, क्या आगे देना पड़ेगा भारी-भरकम शुल्क?

बैंक और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगा सकते। उस राशि से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए, अब कोई पक्की कानूनी सुरक्षा नहीं है, जिससे भविष्य में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ्रेमवर्क लागू होने की गुंजाइश बनी रहती है।

Charge on UPI transactions: आजकल कैश लेनदेन का चलन जैसे खत्म हो चला है। पेमेंट चाहे छोटा हो या बड़ा, हर जगह यूपीआई (UPI) का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप UPI से सुबह की चाय के लिए ₹40 का पेमेंट करते हैं। लंच के समय, आप ₹280 के लिए एक और QR कोड स्कैन करते हैं। शाम को, आप घर पर काम कर रहे इलेक्ट्रिशियन को ₹1,800 भेजते हैं। इनमें से किसी भी पेमेंट के समय आपको ट्रांजैक्शन चार्ज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती।

क्या भविष्य में UPI पेमेंट के लिए चार्ज लिया जा सकता है?

सरकार द्वारा UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज के लिए ₹2,000 की सीमा तय करने वाले नए नियम जारी करने के बाद, कई यूजर्स के मन में यह सवाल उठ सकता है। लेकिन इसमें एक जरूरी बात है जो आसानी से सुर्खियों में छूट सकती है। सरकार ने ₹2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर कोई नया शुल्क नहीं लगाया है। न ही ₹2,000 की सीमा पार करने का मतलब यह है कि आपके अगले UPI पेमेंट पर अपने-आप ज्यादा खर्च आएगा।

ताजा नोटिफिकेशन यह पक्का करता है कि बैंक और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगा सकते। उस राशि से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए, अब कोई पक्की कानूनी सुरक्षा नहीं है, जिससे भविष्य में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ्रेमवर्क लागू होने की गुंजाइश बनी रहती है।

तो, एक ग्राहक के लिए असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि ‘क्या ₹2,000 से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा?’ बल्कि यह है कि कौन से पेमेंट आगे चलकर महंगे हो सकते हैं, और असल में यह चार्ज कौन देगा?

₹30 की चाय से लेकर ₹30,000 के किराए के पेमेंट तक, नए नियम का आपके UPI वॉलेट पर क्या असर होगा, आइए जानते हैं।

सरकार ने असल में क्या बदलाव किए हैं?

वित्त मंत्रालय ने ‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट’ के तहत बदलावों की जानकारी दी है। इसका मकसद यह पक्का करना है कि बैंक और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज न लगा सकें। यही सुरक्षा RuPay डेबिट कार्ड से किए जाने वाले पेमेंट के लिए भी लागू की गई है।

यह बदलाव संसद द्वारा उस संशोधन को मंजूरी देने के बाद आया है, जिसमें UPI और RuPay डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए पहले से मौजूद पूरी कानूनी सुरक्षा को हटा दिया गया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब ग्राहकों पर कोई चार्ज लगाया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले संसद में साफ किया था कि यह संशोधन सिर्फ एक प्रावधान है और यह अपने-आप में UPI यूजर्स पर कोई टैक्स या ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगाता है। उन्होंने यह भी कहा था कि उस समय तक कोई MDR फ्रेमवर्क तय नहीं किया गया था। ताजा नोटिफिकेशन असल में गारंटी के साथ बिना चार्ज वाले UPI ट्रांजैक्शन के लिए 2,000 रुपये की सीमा तय करता है।

साधारण यूपीआई के माध्यम से भुगतान की गई 30 रुपये की चाय, 500 रुपये की किराने की खरीदारी या 1500 रुपये का रेस्तरां बिल, तय की गई 2,000 रुपये की सीमा के भीतर ही रहता है।

सरकार ने कहा है कि बैंक और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर ऐसे लेन-देन पर कोई शुल्क नहीं लगा सकते। यह खास तौर पर कम राशि के, बार-बार होने वाले लेन-देन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार के भुगतान जिनके लिए यूपीआई नकदी का डिफॉल्ट विकल्प बन गया है।

₹2,000 रुपये के भुगतान का क्या होगा?

अगर आप UPI के जरिए ठीक 2,000 रुपये का भुगतान करते हैं, तो यह सरकार द्वारा तय की गई सीमा के दायरे में आता है।

₹2,001 के मामले में क्या होगा?

यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है।

₹2,001 का पेमेंट सिर्फ इसलिए अपने-आप चार्ज नहीं किया जाता, क्योंकि यह तय सीमा (थ्रेशोल्ड) से ज्यादा है। हालांकि, ₹2,000 या उससे कम के पेमेंट के उलट, इसे नए नोटिफाई किए गए फ्रेमवर्क के तहत वैसी कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती। इससे सरकार और पेमेंट इकोसिस्टम को ज्यादा वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन के लिए मर्चेंट-फी स्ट्रक्चर लाने का मौका मिलता है।

₹5,000 या ₹10,000 का पेमेंट करने पर क्या होगा?

अभी ग्राहकों के लिए अपने-आप कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आप UPI का इस्तेमाल करके अपने सामान्य बैंक अकाउंट से किसी मर्चेंट को ₹5,000 या ₹10,000 का पेमेंट करते हैं, तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं है जो ₹2,000 से ज्यादा पेमेंट करने पर अचानक लागू हो जाए।

संभावित बदलाव इस बात से जुड़ा है कि ज्यादा कीमत वाले मर्चेंट ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने का खर्च आखिर कौन उठाएगा। यहीं पर MDR की भूमिका आती है।

MDR क्या है और ग्राहकों के लिए इसके क्या मायने हैं?

MDR, यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। कुछ डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस करने से जुड़ा शुल्क है। अंतिम रूपरेखा के आधार पर, मर्चेंट का बैंक या पेमेंट प्रोवाइडर योग्य UPI ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए शुल्क ले सकता है।

सरकार ने ₹2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर ग्राहकों के लिए कोई सामान्य शुल्क घोषित नहीं किया है, लेकिन अगर मर्चेंट को बड़े ट्रांजैक्शन पर कोई नया खर्च उठाना पड़ता है, तो कुछ मर्चेंट उस खर्च को ग्राहकों से वसूलने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ बिजनेस पहले कार्ड-पेमेंट शुल्क जोड़ते रहे हैं।

हाल के हफ्तों में आई रिपोर्टों से पता चला है कि ज्यादा वैल्यू वाले कुछ UPI ट्रांजैक्शन के लिए 0.25% से 0.4% की रेंज में MDR पर चर्चा हो रही थी, हालांकि इसके सही स्ट्रक्चर और रेट के बारे में अभी तक कोई फाइनल जानकारी नहीं दी गई है।

यह फर्क समझना जरूरी है। मर्चेंट फीस और पेमेंट करने वाले व्यक्ति से ली जाने वाली डायरेक्ट UPI फीस एक ही चीज नहीं हैं।

क्या UPI से किराया देना महंगा हो जाएगा?

हो सकता है, लेकिन इसलिए नहीं कि सरकार ने आज किराया पेमेंट पर कोई नई फीस लगाई है। किराया ज्यादा वैल्यू वाले पेमेंट का एक उदाहरण है, जिसमें रकम आसानी से ₹2,000 से ज्यादा हो सकती है। अगर भविष्य में ऐसे मर्चेंट या बिजनेस ट्रांजैक्शन पर MDR का कोई नियम लागू होता है, तो पेमेंट प्रोसेस करने की लागत मायने रख सकती है।

हालांकि, आम तौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जाने वाला ट्रांसफर, मर्चेंट पेमेंट से अलग होता है। सरकार ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि कंज्यूमर और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच होने वाले UPI पेमेंट मुफ्त रहने चाहिए। ज्यादा वैल्यू वाले मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए बनने वाले नियम ही तय करेंगे कि असल में लागत किस पर आएगी। इसलिए, अगर आप स्टैंडर्ड बैंक-अकाउंट-टू-बैंक-अकाउंट UPI ट्रांसफर का इस्तेमाल करके अपने मकान-मालिक को ₹30,000 भेजते हैं, तो यह न सोचें कि अब ₹30,000 पर UPI फीस लगेगी।

UPI पर ‘पे लेटर’ या क्रेडिट लाइन का क्या होगा?

यहीं पर कंज्यूमर को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ”पे लेटर” का मतलब अलग-अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे ‘अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें’ (Buy Now, Pay Later) की सुविधा, UPI पर पहले से मंजूर क्रेडिट लाइन और UPI से जुड़े क्रेडिट कार्ड। इन सभी को आम बैंक-अकाउंट UPI पेमेंट की तरह नहीं माना जाना चाहिए। UPI पर क्रेडिट लाइन असल में पहले से मंजूर की गई उधार लेने की सुविधा है। यह सुविधा पाने वाले ग्राहक को UPI के जरिए मर्चेंट को क्रेडिट का इस्तेमाल करके पेमेंट करने की इजाजत देती है, ताकि ग्राहक के बैंक अकाउंट से तुरंत पैसे न कटें।

NPCI ने UPI पर क्रेडिट लाइन के लिए पहले से ही एक अलग इंटरचेंज-फीस स्ट्रक्चर बना रखा है। 2024 में, कुछ नॉन-इंडस्ट्री मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए, जिनमें पहले से मंजूर UPI क्रेडिट लाइन शामिल थीं, 1.2 प्रतिशत का इंटरचेंज चार्ज लगाया गया था। कुछ मामलों में अलग-अलग रेट या कैटेगरी लागू होती हैं। यह चार्ज पेमेंट इकोसिस्टम का हिस्सा है और आम UPI पेमेंट के लिए सरकार की नई ₹2,000 की सुरक्षा से अलग है।

क्या ‘पे लेटर’ (Pay Later) महंगा हो सकता है?

ऐसा हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोडक्ट क्या है और मर्चेंट-फीस का फ्रेमवर्क उसके साथ कैसे काम करता है। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है कि ₹2,000 वाले नियम की वजह से ‘पे लेटर’ अब महंगा हो जाएगा।

अगर आप अपने बैंक अकाउंट से आम UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रांजैक्शन पर सरकार की ₹2,000 वाली सुरक्षा लागू होती है। अगर आप UPI पर क्रेडिट लाइन, BNPL सुविधा या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं, तो प्रोडक्ट के आधार पर पहले से ही अलग इंटरचेंज, ब्याज, प्रोसेसिंग या अन्य शुल्क लग सकते हैं।

क्या Google Pay, PhonePe या Paytm चार्ज करेंगे?

सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका पेमेंट ₹2,000 से ज्यादा है। सरकार के नोटिफिकेशन में ₹2,001 या उससे ज्यादा के पेमेंट पर ग्राहकों से कोई नया फीस लेने की बात नहीं कही गई है। इसलिए, यह सोचने की कोई वजह नहीं है कि ₹5,000 के पेमेंट पर चेकआउट के समय अचानक कोई अतिरिक्त UPI चार्ज लगेगा।

जो चीज बदल सकती है, वह है UPI से जुड़े मर्चेंट (व्यापारी) का आर्थिक गणित। अगर पेमेंट कंपनियां, एक्वायरिंग बैंक या मर्चेंट भविष्य में किसी नियम के तहत कुछ ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज लेना शुरू करते हैं, तो कुछ बिजनेस शायद उस खर्च का बोझ ग्राहकों पर डालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यह एक अलग बात होगी और इसे अभी घोषित किए गए नियम से नहीं जोड़ना चाहिए।

सरकार ऐसा क्यों कर रही है?

यह बदलाव भारत के UPI इकोसिस्टम के बहुत बड़े पैमाने और इस सवाल को ध्यान में रखकर किया गया है कि इन ट्रांजैक्शन को बनाए रखने और प्रोसेस करने का खर्च किसे उठाना चाहिए। आम तौर पर UPI आम लेन-देन के लिए बिना MDR के काम करता रहा है और सरकार इस इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम का इस्तेमाल करती रही है।

अब पॉलिसी के सामने चुनौती यह है कि UPI को ग्राहकों के लिए सस्ता बनाए रखा जाए और साथ ही यह भी पक्का किया जाए कि जैसे-जैसे लेन-देन की संख्या बढ़े, बैंकों, पेमेंट प्रोवाइडर्स और दूसरे प्लेयर्स का बिज़नेस मॉडल टिकाऊ बना रहे।