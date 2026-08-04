मो भारत ट्रेन नेटवर्क का विस्तार दिल्ली-एनसीआर से बाहर निकालकर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड तक करने की बड़ी तैयारी चल रही है। NCRTC ने उत्तर प्रदेश सरकार को 4 नए कॉरिडोर की DPR सौंपी है।

Four new Namo Bharat train routes: नमो भारत ट्रेन नेटवर्क का विस्तार दिल्ली-एनसीआर से बाहर निकालकर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड तक करने की बड़ी तैयारी चल रही है। NCRTC ने उत्तर प्रदेश सरकार को 4 नए कॉरिडोर की DPR सौंपी है। NCRTC दूसरे चरण में दिल्ली-शाहदरा-बड़ौत कॉरिडोर, गाजियाबाद-बुलंदशहर-खुर्जा कॉरिडोर, गाजियाबाद-पिलखुवा-हापुड़ कॉरिडोर और गाजियाबाद से नोएडा जेवर एयरपोर्ट कॉरिडोर को मंजूरी मिल सकती है।

दिल्ली-शाहदरा-बड़ौत-बागपत कॉरिडोर

दिल्ली-शाहदरा-बड़ौत नमो भारत कॉरिडोर, दिल्ली में शाहदरा को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौत से जोड़ेगा। यह लगभग 56 किलोमीटर लंबा रूट दूसरे चरण के विस्तार का हिस्सा है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी दिल्ली के बीच यात्रा आसान होगी।

गाजियाबाद-बुलंदशहर-खुर्जा कॉरिडोर

गाजियाबाद-बुलंदशहर-खुर्जा नमो भारत कॉरिडोर, गाजियाबाद से शुरू होकर बुलंदशहर होते हुए खुर्जा तक जाएगी। यह लगभग 45 से 50 किलोमीटर लंबी हो सकती है। इसका मकसद खुर्जा के प्रसिद्ध पॉटरी उद्योग और बुलंदशहर के औद्योगिक क्षेत्रों को दिल्ली-एनसीआर से तेज गति से जोड़ना है।

गाजियाबाद-पिलखुवा-हापुड़ कॉरिडोर

गाजियाबाद-पिलखुवा-हापुड़ नमो भारत कॉरिडोर, गाजियाबाद, पिलखुवा और हापुड़ को जोड़ेगी। यह प्रोजेक्ट एनसीआरटीसी के दूसरे चरण के विस्तार के तहत प्लान किया गया है, जिससे इस 35 किलोमीटर के सफर का समय घटकर मात्र 20 से 25 मिनट रह जाएगा।

गाजियाबाद से नोएडा जेवर एयरपोर्ट कॉरिडोर

गाजियाबाद RRTS स्टेशन को ग्रेटर नोएडा के परी चौक होते हुए जेवर एयरपोर्ट तक 72 किमी लंबा नया रैपिड रेल रूट तैयार होगा। मेरठ और दिल्ली से आने वाले यात्री गाजियाबाद से ट्रेन बदलकर सीधे एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे।