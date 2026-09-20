1000 से ज्यादा ड्रोन दागे, यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा हमला, मॉस्को में रिफाइनरी को नुकसान

यूक्रेन ने रविवार रात रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया. रूसी अधिकारियों के मुताबिक, यूक्रेन की ओर से 1000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में ड्रोन मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बनाने के लिए भेजे गए थे.

नई दिल्ली. यूक्रेन और रूस से बीच चल रहा युद्ध अब और भी बड़ा होता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि इस युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है. यूक्रेन ने रविवार रात रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया. जो जानकारी रूसी अधिकारियों की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए. इसमें बड़ी संख्या में मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया. मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने इसे राजधानी पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया.

हमला बड़ा था लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे जान माल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. इसमें मॉस्को में दो लोगों की मौत हुई जबकि 20 लोग घायल बताए गए हैं. यहां के एरिया गवर्नर आंद्रेई वोरोब्योव ने बताया कि हमले में एक तेल रिफाइनरी और एक इमारत को नुकसान पहुंचा है. रूसी अधिकारियों के मुताबिक मॉस्को की ओर बढ़ रहे करीब 450 ड्रोन बर्बाद कर दिया गया है.

Our long-range responses had a very significant impact in the Moscow region last night. One of Russia’s key oil industry facilities and the aggressor’s logistics facility were hit. These are billions of dollars that sustain the war machine. The systems used included FP-1, RZ-100,… pic.twitter.com/ka5mlDSgb7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026

तेल रिफाइनरी पर भी हमला

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने मॉस्को में किए गए इन हमलों को लेकर जानकारी दी. तेल और लॉजिस्टिक्स से जुड़े ठिकानों पर हमले की उनकी तरफ से पुष्टि की गई है. उन्होंने कहा कि रूस के ऊर्जा ढांचे को जानबूझकर निशाना बनाया गया. इसका मकसद युद्ध के लिए बड़ी मात्रा में मिलने वाले आर्थिक संसाधन को नुकसान पहुंचाना था. रिपोर्टों के मुताबिक हमले में यूक्रेन में विकसित मिसाइलों और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया. रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में एक बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि वायु रक्षा प्रणाली ने अलग-अलग हिस्सों के ऊपर कुल 1100 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए. रूस ने यह नहीं बताया कि कुल कितने ड्रोन लॉन्च किए गए थे.