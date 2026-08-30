Tulsi Ram: 40 हजार किलोमीटर पैदल चल चंबा पहुंचा तुलसी राम, अब मणिमहेश में भगवान शिव के करेंगे दर्शन

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Rajesh
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राजू की कहानी इस बात का उदाहरण है कि किसी उद्देश्य के प्रति मजबूत संकल्प हो तो इंसान हजारों किलोमीटर का सफर भी तय कर सकता है।
Tulsi Ram: मुंबई निवासी राजू तुलसी राम पहले मुंबई मेट्रो में सेवाएं दे चुके हैं।
Tulsi Ram: मुंबई निवासी राजू तुलसी राम पहले मुंबई मेट्रो में सेवाएं दे चुके हैं।

श्रीलंका की अशोक वाटिका पहुंचने के बाद पूरी होगी तुलसी राम की यात्रा
Tulsi Ram, (आज समाज), चंबा: मुंबई के राजू तुलसी राम का सफर ऐसा है, जो पिछले करीब दो साल आठ महीने से लगातार जारी है। वह अब तक लगभग 40 हजार किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर चुके हैं। अपनी इसी अनूठी पदयात्रा के दौरान पवित्र मणिमहेश धाम भरमौर पहुंचे हैं। उनकी इस लंबी यात्रा का अगला पड़ाव भगवान भोलेनाथ की आस्था के प्रमुख केंद्र मणिमहेश है।

तुलसी राम पहली बार मणिमहेश यात्रा पर जा रहे हैं और यहां भगवान शिव के दर्शन करने की उनकी लंबे समय से इच्छा थी। राजू की यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि वह रास्ते में लोगों को प्रकृति संरक्षण, बेजुबान जीव-जंतुओं की रक्षा और सनातन संस्कृति का संदेश भी दे रहे हैं।

मुंबई मेट्रो की नौकरी छोड़, पर्यावरण और जीव-जंतुओं के संरक्षण के प्रति लोगों को कर रहे जागरूक

मुंबई निवासी राजू तुलसी राम पहले मुंबई मेट्रो में सेवाएं दे चुके हैं। नौकरी के दौरान उन्होंने सामान्य जीवन बिताया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी को एक अलग उद्देश्य के लिए समर्पित करने का फैसला किया। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की और देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को पर्यावरण और जीव-जंतुओं के संरक्षण के प्रति जागरूक करने का अभियान शुरू किया।

देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की कर चुके पदल यात्रा

तुलसी राम के अनुसार उन्होंने जनवरी 2024 में 14 वर्ष की धार्मिक यात्रा शुरू की थी। अब तक वह करीब दो वर्ष आठ माह का सफर पूरा कर चुके हैं। इस दौरान वह देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की पैदल यात्रा कर चुके हैं। राजू का कहना है कि उनके लिए यह सफर किसी एक मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर दिन की यात्रा के साथ उनका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रकृति और जीव-जंतुओं की रक्षा का संदेश पहुंचाना है।

पर्यावरण बचाने की अपील

उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा मार्ग पर कूड़ा-कचरा न फेंकने, प्राकृतिक वातावरण को नुकसान न पहुंचाने और बेजुबान जीव-जंतुओं के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया। उनका संदेश है कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता केवल पूजा-पाठ से नहीं, बल्कि वहां के प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने से भी बनी रहती है।

मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति का संरक्षण जरूरी

तुलसी राम ने लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और जंगलों को बचाने की अपील की। इसके साथ ही बेजुबान पशु-पक्षियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करने का संदेश भी दिया। तुलसी राम ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण किए बिना मानव जीवन को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। प्राकृतिक संसाधनों का लगातार बढ़ता दोहन आने वाले समय में गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है। इसलिए समय रहते पर्यावरण संरक्षण को लेकर समाज को जागरूक होना जरूरी है।