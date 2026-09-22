जम्मू-सियालदह एक्सप्रेस पर रात के अंधेरे में पथराव, बाल-बाल बचे लोको पायलट, वंदेभारत को रास्ते में रोका, जांच में जुटीं एजेंसियां

सांबा के पास सोमवार देर रात जम्मू-सियालदह एक्सप्रेस पर पथराव की घटना से जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील रेल मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई. घटना रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है.

नई दिल्ली. सोमवार की रात सांबा के पास जम्मू-सियालदह एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई. बताया जा रहा है कि इसकी वजह से जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील रेल मार्ग पर सुरक्षा को लेकर की गई व्यवस्था की चिंता बढ़ गई. जानकारी दे मुताबिक यह घटना रात तकरीबन 9:30 बजे की है. हमलावरों ने जब ट्रेन की इंजन पर पत्थर मारा तो इससे सामने का शीशा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को मिली. सुरक्षा बल तुरंत ही मौके पर पहुंचा. इसके बाद वहां के रेलवे ट्रैक और आसपास के इलाकों में जांच शुरू कर दी.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक ट्रेन के चालक ने घटना के बाद पहले फायरिंग की आशंका जताई थी. इस घटना की गंभीरता को देखते हुए रात करीब 1:30 बजे तक की जांच हुई और मामला पथराव का सामने आया. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने घटनास्थल के आसपास तलाशी अभियान चलाया. रेलवे ट्रैक की भी बारीकी से जांच की. सुरक्षा बलों की तरफ से आसपास की निगरानी बढ़ा दी गई है. जांच और सर्च का का जारी है जिससे घटना में शामिल लोगों का पता लगाया जा सके.

जांच में जुटी पुलिस

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे नलिन प्रभात ने भी इसकी जांच की जानकारी दी. सुरक्षा एजेंसियां घटना के कारणों और पथराव करने वालों की पहचान के लिए विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही हैं. ट्रेन की इंजन में पथराव का गंभीर मामला था लिहाजा इसकी वजह से रेल परिचालन पर भी असर पड़ा. सुरक्षा कारणों से दिल्ली-कटरा वंदेभारत एक्सप्रेस को कठुआ-सांबा के बीच रोक दिया गया. इसके चलते ट्रेन करीब तीन घंटे की देरी से जम्मू पहुंची. यात्रियों को भी इस दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा.