गुरुग्राम हिट एंड रन मामले के आरोपी कल्याण बैंसला के छोटे भाई मनजीत बैंसला ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया है। बयान में मीडिया ट्रायल पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कंटेंट क्रिएटर्स को चेतावनी दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि आखिर में जीत सत्य की ही होगी। पुलिस ने राजस्थान के दौसा से कल्याण बैंसला को गिरफ्तार किया था।

Haryana News: गुरुग्राम हिट एंड रन मामले के आरोपी कल्याण बैंसला के छोटे भाई मनजीत बैंसला ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया है। बयान में मीडिया ट्रायल पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कंटेंट क्रिएटर्स को चेतावनी दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि आखिर में जीत सत्य की ही होगी। पुलिस ने राजस्थान के दौसा से कल्याण बैंसला को गिरफ्तार किया था।

‘मीडिया ट्रायल का शिकार’

मनजीत ने कहा, ”चूंकि यह घटना वर्तमान में एसआईटी जांच के अधीन है, इसलिए मेरा विश्वास है कि सत्य की ही जीत होगी। मुझे जांच में शामिल अधिकारियों एवं न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों के दौरान मैं अपने पूरे परिवार और समुदाय के साथ गहरी पीड़ा और चिंता में हूं कि कल्याण सिंह बैंसला मीडिया ट्रायल का विषय बन गए हैं।”

‘पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणियां कर रहे’

उन्होंने कहा, ”विभिन्न चैनलों तथा यूटयूबर्स द्वारा उन्हें कड़े मानहानिकारक लेबल दिए गए हैं। ऐसे यूटयूबर्स भी हैं जो वीडियो बना रहे हैं और मेरे भाई के चरित्र के बारे में तथा इस घटना के संबंध में पूरी तरह से आधारहीन और पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणियां कर रहे हैं।”

कंटेंट क्रिएटर्स को चेताया

उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स को चेताते हुए कहा कि हम उन सभी संस्थाओं और व्यक्तियों पर नजर रख रहे हैं जो लगातार कल्याण और इस घटना के बारे में मानहानिकारक डिजिटल कंटेंट बना रहे हैं। यदि यह जारी रहता है, तो हम उनके विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे।

बीच सड़क पर मारी थी टक्कर

गोल्फ कोर्स रोड पर 13 सितंबर को लेडी बाइक राइडर सिया (शिवानी चौहान) को एक कार ने साइड से टक्कर मार दी थी। सिया का आरोप है कि कार ड्राइवर कल्याण बैंसला और उसके साथियों ने पीछा किया और रुकने का इशारा न मानने पर जान-बूझकर उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। वहीं, कल्याण का दावा है कि बाइकर्स का ग्रुप स्टंट कर रहा था और यह महज एक हादसा था। पुलिस ने हेलमेट कैमरे के वीडियो के आधार पर हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर कल्याण और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोशल मीडिया पर यह मामला लगातार वायरल चल रहा है।