UP Car Accident: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, 4 क्रिकेटर्स की मौत, 2 घायल

Purvanchal Expressway Car Accident: सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के तेज रफ्तार अर्टिगा आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में चार टेनिस बॉल क्रिकेट खिलाड़ियों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी लखनऊ में टूर्नामेंट खेलकर वापस देवरिया लौट रहे थे।

Purvanchal Expressway Car Accident: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बुधवार तड़के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार अर्टिगा कार खड़े ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी। हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में सवार सभी लोग लखनऊ में टेनिस बॉल क्रिकेट मैच खेलने के बाद देवरिया लौट रहे थे। हादसा सुखबड़ेरी के पास, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 97.5 के करीब सुबह करीब पांच बजे हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अर्टिगा का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद मौके पर मौजूद लोगों और राहतकर्मियों ने बाहर निकाला।

लखनऊ से लौट रहे थे देवरिया

जानकारी के अनुसार कार में कुल छह लोग सवार थे। सभी लखनऊ से टेनिस बॉल क्रिकेट खेलकर देवरिया लौट रहे थे। हादसे में नित्या प्रजापति (22), इरफान अंसारी (20), अनिकेत (24) और आनंद यादव (23) की मौत हो गई। घायलों में राजू (22) और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के जयंतो शर्मा (30) शामिल हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज दर्शननगर रेफर किया गया है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। अर्टिगा के दरवाजे क्षतिग्रस्त होने के कारण यात्रियों को बाहर निकालने में मुश्किल हुई। राहगीरों और यूपीडा के सुरक्षाकर्मियों ने घायलों को बाहर निकाला।

हादसे के वक्त नींद में थे खिलाड़ी

घायल जयंतो शर्मा ने बताया कि वे सभी टेनिस बॉल क्रिकेट खिलाड़ी हैं और लखनऊ में टूर्नामेंट खेलकर देवरिया लौट रहे थे। यात्रा के दौरान वे सो रहे थे और अचानक हुई जोरदार टक्कर के बाद उनकी नींद खुली। उन्हें खुद यह पता नहीं चल पाया कि हादसा किस तरह हुआ। हादसे में शामिल ट्रक की पहचान अभी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और अज्ञात ट्रक की तलाश की जा रही है। हादसा तेज रफ्तार, चालक को झपकी आने या अन्य किसी कारण से हुआ, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।